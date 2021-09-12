İrem Sak ile Furkan Korkmaz sobelendi! Ünlü çiftin aşkı patlayan flaşlarla deşifre oldu

İrem Sak, önceki akşam aşk yaşadığı basketbolcu Furkan Korkmaz ile yakalandı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan sevgililer, medyadan kaçmayı başarmıştı. İlk kez kameralara yakalanan ikili, Yeniköy'de bir kebabçı girişinde görüntülendi. Bir anda kameraları karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırdı. Oyuncu, "Aman, siz nerden çıktınız?" diyerek panik yaşayan İrem Sak son bir umut olarak "Biz yakın arkadaşız. Aramızda bir şey yok. Lütfen yanlış anlaşılmak istemiyoruz" diyerek klasik yalanlamayı yaptı.

Sevgilisinin arkasından mekana giren Furkan Korkmaz, soruları yanıtsız bırakarak koşar adım içeri girdi. Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, "Onlar sadece iki yakın arkadaş. Aralarında 14 yaş var" diyerek aşkı yalanlamaya çalıştı. Çıkışta da soruları yanıtsız bırakan sevgililer, gülerek oradan uzaklaştı. NBA'de Philadelphia 76ers'de forma giyen milli basketbolcunun, sevgilisi için sık sık İstanbul - ABD arası mekik dokuduğu öğrenildi. İrem Sak da fırsat buldukça Philadelphia'ya giderek, ilişkilerine giren mesafeyi azaltmaya çalışıyor.

İrem Sak, yeni teklifleri değerlendirirken, sevgilisini ihmal etmeyecek bir proje arıyor.