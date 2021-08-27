Sosyete önümüzdeki yıl için çoktan harekete geçti! Bodrum'daki 36 villayı kapıştı

Türkiye, doğası ve deniziyle yerli ve yabancı turistleri büyüledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca tatilci ülkemizi ziyaret etti. Pandemiyle birlikte hem otel hem pansiyon hem de restoran fiyatları yükseldi! Özellikle yerli turistler, cep yakan fiyatlardan şikayet etti... Ancak Bodrum'da daha sezon bitmeden, önümüzdeki yıl için hazırlıklar hız kesmedi. COVİD-19 salgınıyla birlikte rağbet gören villalara ilgi devam etti. Hamdi Akın'ın Bodrum'daki 'modern köy' projesi Bodrum Loft'ta birçok sosyetiğin yeni gözdesiydi. Dört farklı tip villanın bulunduğu modern köyde aylık kiralar bu sene 8 ile 12 bin euro aralığında değişti! Çoğu lüks yere göre cazip fiyatlarıyla dikkat çeken proje, ünlülerin akınına uğradı. Birçok sosyetik isim şimdiden önümüzdeki yıl için villa kiralamak için kolları sıvadı. Mayıs başından Ekim sonuna kadar villa kiralamak isteyenler 65 bin euro-80 bin euro arasında ücreti gözden çıkardı! 36 villadan oluşan modern köyün ilk kiracıları arasında; Özcan-Aylin Tahincioğlu, Volkan Ekinci ve Elif Dürüst gibi pek çok ünlü isim vardı.