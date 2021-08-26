Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Zara oteli hınca hınç doldurdu! Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

    Sevilen şarkıcı Zara, Bulgaristan Merit Otel'de verdiği konserle, hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı. İşte haberin detayları ve 26 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Zara otel kapattı!

    Yoğun ilgi gören konser için otel sahipleri, misafirleri başka otellere yönlendirmek zorunda kaldı.

    ARAL'IN AKLI ÇOCUKLARDA
    Tescilli güzel Tuğçe Aral'dan Afgan kadın ve çocuklara destek! Bebeğini Amerikan askerine veren anneyi gören Aral, "Onların yanında olmalıyız. Bir kadın için çok acı bir durum" dedi. Tuğçe Aral, Afgan çocuklar için yardım istedi.

    HANDE BEBEK!
    Popçu Hande Yener,     Alaçatı Şerefe'de sahne aldı. Cesur kıyafetiyle sahneye çıkan Yener'in genç görüntüsü şaşırtı. Şarkıcıya "Hande bebek gibisin" iltifatları yağdı.

        ZERRİN DÖNDÜ
        Pop müziğinin güçlü seslerinden Zerrin Özer, kariyerinde ilk kez Sezen Aksu şarkısı seslendirdi. Özer, sözleri Sezen Aksu'ya ait "Ben Hep Buralardayım" şarkısıyla iddialı olduğunu söyledi.

        SAHNE USTANIN
        Şener         Şen, 14 yıl sonra tiyatro seyircisi ile buluştu. Usta oyuncu Turkcell Vadi Açıkhava'da 'Zengin Mutfağı' oyunu ile sahnelere döndü.

        HEDİYE TURUNDA
        Demet Akalın, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Akalın, dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Şarkıcı, hediyelik eşya aldığını söyleyerek evine döndü.

            EŞ KRİZİ
            Hatice Şendil, önceki gün, Özde Demir'le bu karesini Instagram'da paylaştı. Birçok takipçi Demir'i Şendil'in eşi Burak Sağyaşar'la karıştırınca kriz çıktı.

            TAN 5'LEDİ
            Şarkıcı             Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla Harbiye Açıkhava'daydı. Serisinin 5. konserini veren Tan, Açıkhava'yı tıka basa doldurdu.

            BOĞAZ'I SALLADI
            Berkay,             önceki akşam Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı. Boğaz manzarasında şarkılarını seslendiren Berkay, müzik ziyafeti çekti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sözleşmeli memura kadro müjdesi
            Haberler Saklambaç Zara oteli hınca hınç doldurdu! Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
                SON DAKİKA