Zara oteli hınca hınç doldurdu! Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Yoğun ilgi gören konser için otel sahipleri, misafirleri başka otellere yönlendirmek zorunda kaldı.
ARAL'IN AKLI ÇOCUKLARDA
Tescilli güzel Tuğçe Aral'dan Afgan kadın ve çocuklara destek! Bebeğini Amerikan askerine veren anneyi gören Aral, "Onların yanında olmalıyız. Bir kadın için çok acı bir durum" dedi. Tuğçe Aral, Afgan çocuklar için yardım istedi.
HANDE BEBEK!
Popçu Hande Yener, Alaçatı Şerefe'de sahne aldı. Cesur kıyafetiyle sahneye çıkan Yener'in genç görüntüsü şaşırtı. Şarkıcıya "Hande bebek gibisin" iltifatları yağdı.