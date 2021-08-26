Zara oteli hınca hınç doldurdu! Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

ARAL'IN AKLI ÇOCUKLARDA

Tescilli güzel Tuğçe Aral'dan Afgan kadın ve çocuklara destek! Bebeğini Amerikan askerine veren anneyi gören Aral, "Onların yanında olmalıyız. Bir kadın için çok acı bir durum" dedi. Tuğçe Aral, Afgan çocuklar için yardım istedi.