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    Niyeti iyilik! Angelina Jolie Afganlar için Instagram'a katıldı kısa sürede rekor kırdı

    BM’nin iyi niyet elçisi Angelina Jolie, Afganistan’daki drama sessiz kalmadı. Önceki gün Instagram hesabı açtı. “Afganların hislerini paylaşıyorum. Mültecilere destek olalım” çağrısı yaptı.

    Niyeti iyilik!

    ABD'li aktris Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler'in İyi Niyet Elçisi olarak görevlendirildi. Dünya genelindeki tüm mülteci kamplarını ziyaret etti. Hakkında ajan iddiaları bile gündeme geldi. İnsan haklarını destekleyen projelere katılan Jolie, Afganistan'da yaşanan gelişmelere dikkat çekmek istedi.

    Önceki gün ilk kez Instagram hesabı açarak bir Afgan kızın yazdığı mektuba yer verdi. "Bunca harcanan paradan sonra bu sonuca ulaşmak başarısızlık" diyerek ABD'nin Afganistan siyasetini eleştirdi. "Afganlar dünyanın en yetenekli insanları. Mülteciler yük gibi görülmesin" dedi.

    ÖRNEK HESAP
    Angelina Jolie, Instagram hesabından temel insan hakları için mücadele veren insanların hikayelerine yer vereceğini açıkladı.

    REKOR KIRDI
    Jolie'nin Instagram hesabı adeta sosyal medya rekoru kırdı. 45 dakikada tam 1.4 milyon kişi güzel oyuncuyu takibe aldı

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