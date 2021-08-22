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    Gökçe Bahadır aradığı aşkı müzisyen Emir Ersoy’da buldu!

    Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, aradığı aşkı müzisyen Emir Ersoy’da buldu. Bir albüm projesi için birlikte çalışan ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Müzik aşkına!

    Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Ünlü oyuncu, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı. Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasında birlikte yer alan çiftin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Gönlünü müzisyen Emir Ersoy'a kaptıran Gökçe Bahadır, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Yeni başlayan ilişkisini doğrulayan güzel oyuncu, "Daha çok yeni bir birliktelik. Albüm yapmıştık birlikte" dedi.

    YENİ PROJEYLE GELİYOR
    Gazetecilerin, "Sizi müzik birleştirdi diyebilir miyiz?' şeklindeki soruları üzerine ise tebessümle cevap veren Bahadır, "Evet müzik, birlikteliğimize vesile oldu" dedi. Yeni bir dizi projesiyle ekranlara geleceğinin müjdesini de veren Gökçe Bahadır, "Şimdi kostüm provasından çıktım. Detayları ilerleyen günlerde konuşuruz" diyerek aracıyla bulunduğu yerden uzaklaştı.

    Oyunculuğun yanısıra şarkıcılığa merak saran Gökçe Bahadır, Emir Ersoy'la sahne almıştı.

    Emir Ersoy'un annesi Tülin Ersoy'un Instagram'da Gökçe Bahadır'ı takibe alması gözlerden kaçmadı.

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    Haberler Saklambaç Gökçe Bahadır aradığı aşkı müzisyen Emir Ersoy’da buldu!
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