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    Defne Samyeli’nin büyük kızı Derin Talu leopar desenli bikinisi ile görüntülendi!

    Defne Samyeli’nin oyuncu ve model kızı Deren Talu, Bodrum’daydı. İşte haberin detayları ve 22 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Tatil cepte

    Colonie Beach'te objektife takılan Talu, cep telefonunu elinden düşürmedi. Güzel model, gün boyunca sevgilisi Baran Tınaz'la konuşup, ondan gelen mesajları okudu. (Doğan Savaş)

    HAVUZ PROBLEMİ
    Güzel oyuncu Dilara Öztunç, sosyal medyada verdiği renkli pozlara devam ediyor. Çeşme'de yaşayan Öztunç, önceki gün havuz keyfi yaparken bu pozunu paylaştı. Oyuncuya, takipçilerinden "Deniz varken havuzda ne işin var?" yorumları geldi.

    SÜPER KARDEŞLER
    Başak Parlak,     yaz tatiline Bodrum'da devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün kardeşi Burcu Parlak ile bu pozunu Instagram'da paylaştı. Abla kardeşin karesine "Süper kardeşler" iltifatları yağdı.

        YAZLIK GÖKSEL
        Sevilen şarkıcı Göksel, cesaretini konuşturmaya devam ediyor. 49 yaşındaki şarkıcı, önceki gün de bu cesur poza imza atarak dikkat çekti.

        ALIŞVERİŞ ZAMANI
        İş kadını Zeynep Yılmaz, önceki gün kızı Leyla Ilıcalı ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi. Anne kız, meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

        HALUK LEVENT RÜZGARI
        Şarkıcı Haluk Lenet, önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava'da sahne aldı. Konserde annesinin sevdiği "Hacel Ovası", "Halimem", "Kızılcıklar" gibi türkülere yer verdi, Hekimoğlu" şarkısında da Zeybek oynadı. Levent, yangın ve sel felaketlerinden söz etti ve birlik mesajı yolladı.

            MUTLULUKLAR!
            Hamidi Grup Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Hamidi'nin oğlu H.Hamza Hamidi ile Cumhurbaşkanlığı Plan Bütçe Komisyon Üyesi Tarık Hamidi'nin kızı Ayşegül Hamidi dün evlendi. Ayşegül Hamidi Elie Saab marka gelinlik giydi.

            ÖZGE'YI AŞI ÇARPTI
            Ünlü manken Özge Ulusoy, dün COVİD-19'dan korunmak için aşı yaptırdı. Efektle çektiği fotoğrafını "Aşının ilk yan etkisi" diyerek Instagram hesabında paylaştı.

            ŞARKILAR MARMARİS'E
            Türkiye            'nin en önemli bestecisi Ersay Üner örnek bir davranışa imza attı. Hayal Kahvesi Alaçatı konserinin tüm gelirlerini Marmaris Dayanışma Derneği'ne bağışladı.

                DEV SÜRPRİZ
                Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO Sahnesi'ndeki konserinde büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Konser devam ederken, gizlice kulise giderek hazırlanan Bülent Ersoy, bir anda Can'ın sahnesine geldi. Diva ve Sibel Can, 'Senede Bir Gün' şarkısını seslendirerek unutulmaz bir düete imza attı.

                MAŞALLAH ASLAN
                Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, oğlu Aslan Oktay'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Oyuncu, 38. doğum gününü bu renkli pozla kutladı. Büyükak'ın oğlu Aslan gibi dilini dışarı çıkarması takipçilerini güldürdü.

                HÜLYA NEDEN BÖYLE?
                Her yaptığı olay olan Hülya Avşar, önceki gün sosyal medyayı karıştırdı. Ayvalık tatilinden bu pozunu paylaşan 57 yaşındaki Avşar Kızı, genç kızara taş çıkardı. Hülya Avşar'a "Hülya neden böyle. Hiç yaşlanmıyorsun" yorumları yağdı.
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                Haberler Saklambaç Defne Samyeli’nin büyük kızı Derin Talu leopar desenli bikinisi ile görüntülendi!
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