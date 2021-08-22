Defne Samyeli’nin büyük kızı Derin Talu leopar desenli bikinisi ile görüntülendi!

HÜLYA NEDEN BÖYLE?

Her yaptığı olay olan Hülya Avşar, önceki gün sosyal medyayı karıştırdı. Ayvalık tatilinden bu pozunu paylaşan 57 yaşındaki Avşar Kızı, genç kızara taş çıkardı. Hülya Avşar'a "Hülya neden böyle. Hiç yaşlanmıyorsun" yorumları yağdı.