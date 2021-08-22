Defne Samyeli’nin büyük kızı Derin Talu leopar desenli bikinisi ile görüntülendi!

Colonie Beach'te objektife takılan Talu, cep telefonunu elinden düşürmedi. Güzel model, gün boyunca sevgilisi Baran Tınaz'la konuşup, ondan gelen mesajları okudu. (Doğan Savaş)
HAVUZ PROBLEMİ
Güzel oyuncu Dilara Öztunç, sosyal medyada verdiği renkli pozlara devam ediyor. Çeşme'de yaşayan Öztunç, önceki gün havuz keyfi yaparken bu pozunu paylaştı. Oyuncuya, takipçilerinden "Deniz varken havuzda ne işin var?" yorumları geldi.
SÜPER KARDEŞLER
Başak Parlak, yaz tatiline Bodrum'da devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün kardeşi Burcu Parlak ile bu pozunu Instagram'da paylaştı. Abla kardeşin karesine "Süper kardeşler" iltifatları yağdı.