Victoria Secret meleği Eva Herzigova Türkiye'de! 'Türkiye'ye aşık oldum' diyen model tatil için Bodrum'u seçti

Türkiye, bu yıl da dünyaca ünlü isimleri ağırladı. Çek top model Eva Herzigova, tatil için soluğu ülkemizde aldı. Eski Victoria's Secret meleği, Türk işadamı Burak Öymen ve eşi Çek model Tereza Maxova'nın özel davetlisi olarak geldiği Bodrum Six Senses Kaplankaya'da konakladı.

ÖNCE YEMEK SONRA MAVİ TUR

Türk yemeklerinin tadına bakan 48 yaşındaki Herzigova ve eşi Gregorio Marsiaj, önceki sabah da Ege Denizi manzarasına karşı yürüyüş yaptı. Ardından tekne turuna çıktı. Tereza Maxova, önceki gün Herzigova ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak, altına "Yeniden bir araya geldik" yazdı. 2017'de de tatil için Türkiye'ye gelen Eva Herzigova ve eşi, Aydın'ın turistik ilçesi Didim'deki M.Ö. 560'ta inşa edilen Apollon Tapınağı'nda tarihsel bir yolculuğa çıkmıştı. Herzigova, o dönem "Türkiye'ye aşık oldum" diyerek hayranlığını anlatmıştı.

Eva Herzigova, 2017'de de Türkiye'ye gelmiş ve Didim'i ziyaret etmişti. (DENİZ BAYAR)