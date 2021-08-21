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    Pelin Karahan leopar desenli bikinisi ile şov yaptı! Fit hali ile herkese meydan okudu

    Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün paylaştığı bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı. İşte haberin detayları ve 21 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Cesur Pelin!

    İki çocuk annesi olan 36 yaşındaki Pelin Karahan, düzgün fiziğiyle herkese meydan okudu.

    TATİL ARKADAŞI BAMBİ
    Yeni sezon öncesinde tatile çıkan Aslı Enver, Yedikule Hayvan Barınağı'ndan sahiplendiği köpeği Bambi ile tatile çıktı. Bütün boş vaktini sevimli köpeğiyle geçiren güzel oyuncu, önceki gün Bambi ile deniz keyfi yaptı. Enver'in huzur dolu bu pozu sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

    KAPTAN TATİLDE
    Galatasaray basketbol takımının yıldızı Göksenin Köksal, eşi Simay Hanım ve oğlu Ömer Ayaz ile Bodrum'daydı. Maça Kızı'nda görüntülenen Galatasaray'ın kaptanı bütün gün oğlu ile denizin tadını çıkardı. (DOĞAN SAVAŞ)

        'İYİYİM' POZU
        Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Nefise Karatay, suskunluğunu bozdu. Güzel oyuncu, "Bir süre paylaşım yapmamayı tercih ettim. Merak etmeyin iyiyim" dedi.

        BODRUM BULUŞMASI
        İş adamı İbrahim Polat, eşi Suna Polat ile Bodrum tatiline çıktı. Yangınlardan dolayı üzgün olduğunu dile getiren Polat, Yahşi'deki Kefi Balık'ta ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte moral depoladı.

        BELLA GİTTİ ECE GERİ GELDİ
        Moda ikonu Ece Sükan'ın tatili bitmek bilmiyor. Yaz başından beri Ege koylarını gezen güzel oyuncu önceki gün bu pozunu takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz hafta bir dergi çekimi için verdiği pozlarda Bella Hadid'e benzetilen Sükan, bu kez özüne döndü. Oyuncunun karesine "Bella gitti, Ece geri geldi" yorumları yapıldı.

            MERVE COŞKUSU
            Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Merve Özbey seriye damga vurdu. Cihan Nacar imzalı somon rengi ipek elbisesiyle sahneye çıkan güzel yorumcu, dinleyenleri mest etti.

            HEM OKUL HEM SET
            Genç oyuncu Eslem Akat, önceki gün menajeri Hasan Güngör ile Arnavutköy'de sohbet ederken görüntülendi. Mekandan çıkışı soruları yanıtlayan Akat, "Şu sıralar işlerim dışında okuluma devam ediyorum. Mimarlık okuyorum. İşimi seviyorum ama ikisi bir arada zor oluyor" dedi.

            GEZME GÜNÜ
            Yasemin Şefkatli, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Ünlü model, önce Masa Restaurant'ta arkadaşlarıyla bir araya geldi. Şefkatli, yemek sonrasında kısa bir alışveriş turu yaptı.

                ŞİDDETLİ TAVSİYE
                Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki gün Galia Bodrum'a gitti. Şef Kahraman Altınkaya'nın kendisi için özel hazırladığı menüye bayılan Ilıcalı, Galia Bodrum'un lezzet ve eğlencesini çok beğendiğini söyledi. 13.5 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, "Şiddetle tavsiye ediyorum" notunu düştü.

                EĞLENCEYE PARK ET!
                Covid-19 sonrası, arabalı konser çılgınlığı başladı. Geçen yıl ilki Kerki Solfej tarafından gerçekleşen "TİKTAK'la Park Et Seyret" konserleri bu yıl da başladı. Arabalı konserler, İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı hem de İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Maltepe'de gerçekleşecek.

                Buray 28 Ağustos'ta Maltepe'de, Ceza ise 25 Eylül'de Yenikapı'da konser verecek.

                    BODRUM'DA CENK
                    Sanatçı Cenk Eren, yoğun geçen sahne programının ardında soluğu Bodrum'un vazgeçilmezi 'Koyver Bodrum'da aldı. Şule Ok'un sahibi olduğu restoranın birbirinden lezzetli mezelerini tattı.

                    AMERİKA YOLCUSU
                    Voce Müzik, Amerika'daki Türk Festivali için hazırlıklara başladı. Festivale katılacak olan Eypio, "Heyecanlıyım. Pandemide mikrofon tutmayı unuttum" dedi.

                    PERDE AÇILSIN
                    Oyuncu Akasya Asıltürkmen, tiyatrların açılmasını dört gözle beklediğini söyledi. "Umarım en kısa zamanda sahnelerine döneriz" dedi.

                        GELİN GÖRÜMCE TATİLDE
                        İngiliz-Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa, sevgilisi Anwar Hadid tatil için İbiza'ya gitti. İkiliye, Anwar'ın kız kardeşi model Bella Hadid de eşlik etti. Yakın arkadaş olan Lipa ve Hadid'in tatil pozları dikkat çekti. İkilinin Instagram'da paylaştıkları fotoğrafları çok beğenildi.

                        Dua ile Anwar, 2019'dan beri birlikteler.
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                        Haberler Saklambaç Pelin Karahan leopar desenli bikinisi ile şov yaptı! Fit hali ile herkese meydan okudu
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