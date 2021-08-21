Pelin Karahan leopar desenli bikinisi ile şov yaptı! Fit hali ile herkese meydan okudu

İki çocuk annesi olan 36 yaşındaki Pelin Karahan, düzgün fiziğiyle herkese meydan okudu.
TATİL ARKADAŞI BAMBİ
Yeni sezon öncesinde tatile çıkan Aslı Enver, Yedikule Hayvan Barınağı'ndan sahiplendiği köpeği Bambi ile tatile çıktı. Bütün boş vaktini sevimli köpeğiyle geçiren güzel oyuncu, önceki gün Bambi ile deniz keyfi yaptı. Enver'in huzur dolu bu pozu sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
KAPTAN TATİLDE
Galatasaray basketbol takımının yıldızı Göksenin Köksal, eşi Simay Hanım ve oğlu Ömer Ayaz ile Bodrum'daydı. Maça Kızı'nda görüntülenen Galatasaray'ın kaptanı bütün gün oğlu ile denizin tadını çıkardı. (DOĞAN SAVAŞ)