Pelin Karahan leopar desenli bikinisi ile şov yaptı! Fit hali ile herkese meydan okudu

HEM OKUL HEM SET

Genç oyuncu Eslem Akat, önceki gün menajeri Hasan Güngör ile Arnavutköy'de sohbet ederken görüntülendi. Mekandan çıkışı soruları yanıtlayan Akat, "Şu sıralar işlerim dışında okuluma devam ediyorum. Mimarlık okuyorum. İşimi seviyorum ama ikisi bir arada zor oluyor" dedi.