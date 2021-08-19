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    Rachel Araz'a nazar kaç yazar! Bir saniye farkla ölümden kurtulmuştu bakın nasıl bir çözün buldu

    Boy aynasının üzerine düşmesiyle 1 saniye farkla ölümden kurtulan Rachel Araz Kiresepi, çözümü buldu. Sosyetik güzel, evinin her köşesine nazar boncuğu koydu

    Rachel’e nazar kaç yazar!

    Geçtiğimiz günlerde evinde büyük bir tehlike atlatan Rachel Araz Kiresepi, ölümden dönmüştü. Evinde üst kattaki boy aynası merdivenden uçup paramparça olan sosyetik güzel, 1 saniye farkla ölümden kurtulmuştu. İş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan Rachel Araz, yaşadığı korku dolu anları Instagram'da takipçileriyle paylaşmıştı.

    ÖNLEMİNİ ALDI
    "Tam bir saniyeyle kurtuldum. Ortadan ikiye yarılacaktım resmen. Boy aynası tek parça yukarıdan üzerime uçtu resmen. Allah korudu, gerçekten verilmiş sadakam varmış diye düşünüyorum" diyen Araz, şimdilerde evinin her köşesine nazar boncuğu astı. Sosyetik güzel, önceki gün eline iki tane nazar boncuğu alarak paylaştığı karesini "Ölüm tehlikesine aldığım önlem" notuyla paylaştı.

    ÖLÜM KORKUSU KALMADI
    Nazara inandığını her fırsatta söyleyen Rachel Araz, evinin her köşesine nazar boncuğu koydu. Sürekli göz önünde bulunan Araz, "Gelen kötü enerjiden artık korkmuyorum" dedi.

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