Serdar Ortaç sahneden seslendi: Seni görünce güneşi görmüş gibi oluyorum!

HER ŞEY PEHLİVAN'IN

Yazar Dilek Pehlivan yapımcılığını ve prodüktörlüğünü yaptığı sözü müziği yine kendisine ait olan Keskin Bıçak'ı tanıttı. Pehlivan, hareketli şarkısını Amerikalı dağıtım şirketi Tunecore ile dünya genelinde sevenlerine sundu.