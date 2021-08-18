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    Serdar Ortaç sahneden seslendi: Seni görünce güneşi görmüş gibi oluyorum!

    Serdar Ortaç, önceki akşam Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Konserleri kapsamında sahne aldı. İşte haberin detayları ve 18 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Sahneden anneye!

    Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Konserleri, İstanbul'u salladı. Önceki akşam Serdar Ortaç sahne aldı. Kuruçeşme'ye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlattı. Kendisini dinlemeye gelen annesi Nesrin Ortaç'a da övgüler yağdırdı: Seni görünce güneşi görmüş gibi oluyorum.

    REKOR TEO'DA...
    Bayhan     Prodüksiyon tarafından düzenlenen Harbiye konserleri başladı. Önceki gece sahnede Teoman vardı. Ünlü şarkıcı ara vermeden 2 saat sahnede kaldı. Dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.

    TATİL MOLASI
    Pop     müziğin başarılı isimlerinden Yaşar, konserlerden vakit bulup kendine zaman ayırdı. Bodrum Küfe'deki sahne sonrası kısa bir tatile çıktı. Bodrum Türkbükü'ndeki Case Mare'deki villasında eşi Merve ile keyif çattı. Yanlarında baldızı Burçin Ronabar ile eşi işadamı Haşmet Ronabar da vardı.

        MANKENLİK ÇOCUKLUK HAYALİM'
        Buse Ilgaz, katıldığı yarışmalarda ödülleri topladı. International Miss ve Mr. Fashion Turkey 2021 Güzellik Yarışması'nda güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı. "En İyi Model" seçilip tacı taktı. Mutluluğunu şu sözlerle anlattı: Mankenlik çocukluk hayalimdi. Bu yüzden çok şanslıyım.

        HANDE ŞEN'LENDİ
        Oyuncu Hande Erçel, tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Yakın arkadaşı ve makyaj sanatçısı olan Serhat Şen'in doğum gününe katıldı. Erçel, iddialı kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı.

        Kırmızı renkli bir body giyen ünlü oyuncu oldukça beğeni aldı.

            30 BİN LİRALIK GÖZLÜK ALDI
            İtalyan oyuncu Micele Morrone İstanbul'dan sonra Bodrum'a gitti. Yalılavak Marina'daki Atölye Gözlük'ten 30 bin lira değerinde bir gözlük aldı. Koruması ise oyuncuyu görüntülüyen gazetecilere "Fotoğrafları silin" diye uyardı. Büyük tepki aldı. (Doğan SAVAŞ)

            KEYFİ YERİNDE
            Güzel             oyuncu Aygün Aydın, yakın arkadaşıyla alışveriş yaptı. Hakkında çıkan 15 gün hapis cezası haberlerini kesin bir dille yalanladı: Böyle bir durum ne tarafıma nede avukatıma ulaştı, Hapis cezası söz konusu dahi değil.

            YOĞUN İLGİ
            Naz Elmas, Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gitti. Özellikle Arap hayranlarından büyük ilgi gördü. "Açıkçası bu ilgi karşısında ben de çok mutlu oldum" diye konuştu.

                HER ŞEY PEHLİVAN'IN
                Yazar Dilek Pehlivan yapımcılığını ve prodüktörlüğünü yaptığı sözü müziği yine kendisine ait olan Keskin Bıçak'ı tanıttı. Pehlivan, hareketli şarkısını Amerikalı dağıtım şirketi Tunecore ile dünya genelinde sevenlerine sundu.

                DOĞULU'DAN MÜZİK ŞÖLENİ
                Yaz boyunca konser maratonuna hız kesmeden devam eden Kenan Doğulu, Bodrum Antik Tiyatro'da akıllarda iz bırakacak bir performansa daha imza attı. Doğulu, kıyafetleriyle ve şıklığıyla kendine hayran bıraktı.

                RAHATSIZ ETMEYİN
                Oyuncu Murat Yıldırım ve eşi İmane Elbani, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Gündoğan'da kaldıkları otelin locasında görüntülenen çift, bütün gün denizin ve güneşin tadını çıkardı. Çevredeki bakışlardan rahatsız olan Yıldırım locasının perdelerini kapattırdı. (Doğan Savaş)
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                Mudanya’ya Aile Destek Merkezi!
                Haberler Saklambaç Serdar Ortaç sahneden seslendi: Seni görünce güneşi görmüş gibi oluyorum!
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