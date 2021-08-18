Serdar Ortaç sahneden seslendi: Seni görünce güneşi görmüş gibi oluyorum!

Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Konserleri, İstanbul'u salladı. Önceki akşam Serdar Ortaç sahne aldı. Kuruçeşme'ye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlattı. Kendisini dinlemeye gelen annesi Nesrin Ortaç'a da övgüler yağdırdı: Seni görünce güneşi görmüş gibi oluyorum.
REKOR TEO'DA...
Bayhan Prodüksiyon tarafından düzenlenen Harbiye konserleri başladı. Önceki gece sahnede Teoman vardı. Ünlü şarkıcı ara vermeden 2 saat sahnede kaldı. Dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.
TATİL MOLASI
Pop müziğin başarılı isimlerinden Yaşar, konserlerden vakit bulup kendine zaman ayırdı. Bodrum Küfe'deki sahne sonrası kısa bir tatile çıktı. Bodrum Türkbükü'ndeki Case Mare'deki villasında eşi Merve ile keyif çattı. Yanlarında baldızı Burçin Ronabar ile eşi işadamı Haşmet Ronabar da vardı.