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    Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la pozunu paylaşarak evlenme teklifi yıldönümünü kutladı

    Pınar Altuğ, 2008'de evlendiği Yağmur Atacan'la pozunu paylaşarak evlenme teklifi yıldönümünü kutladı. Altuğ, "İyi ki be kocam iyi ki" notunu düştü. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 16 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri.

    Mutluluk Pınarı

    Pınar Altuğ, 2008'de evlendiği Yağmur Atacan'la pozunu paylaşarak evlenme teklifi yıldönümünü kutladı. Altuğ, "İyi ki be kocam iyi ki" notunu düştü.

    TATİL ÖZLEMİ BAŞLADI
    Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Nişantaşı Citys'teydi. Yazın büyük bir kısmını tatilde geçiren Şahin, "Çocuklara bakıyorum. Yakında tatil de yapamadık" diyerek eşine mesaj yolladı.

    BOMONTİ YILDIZLARI
    Şişli Bomonti'de açılan Vibe, dünyaca ünlü DJ'leri ağırlamaya devam ediyor. İspanyol DJ KPD ve Türk asıllı Alman DJ Kurd Maverick, haftasonu Türk müzikseverlerle buluştu. Coronavirüs tedbirlerinin alındığı mekanda, ünlü DJ'ler iki saat boyunca müzik ziyafeti çekti. Mekanın sahibi Tuna Abbasoğlu, yıldızlar Bomonti'ye gelmeye devam edecek" dedi.

        SIKI TUT EYMEN
        Sunucu Ece Erken, önceki gün Yalıkavak Marina'da alışverişteydi. Elektrikli bisikletle mağazaları dolaşan Erken'in yanında oğlu Eymen de vardı. Erken, "Kayık tabak arıyorum" dedi. DOĞAN SAVAŞ.

        ASSOS'TA KIRMIZI ÖYKÜ
        Güzel şarkıcı Öykü Gürman, önceki gün Çanakkale'ye bağlı Assos'a gitti. 39 yaşındaki Gürman, kırmızı bikinisini giyinip soluğu deniz kenarında aldı. Şarkıcı, verdiği pozuna, "Uzattığımız saçlarımızı duygularımızı kapatmak için kullandık" yazdı.

        YEŞİLÇAM POZU VERDİ
        Sunucu Zeynep Tandoğan, bu pozuyla Yeşilçam'ı hatırlattı. Tandoğan, karesine, "Saçları yukarıdan toplanmış Serpil Çakmaklı pozu" notunu düştü.

            SERENAY STYLE!
            Oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün bu pozunu sosyal medyada paylaştı. Birçok takipçisi ünlü oyuncunun jean bikinisinin markasını sordu.

            TWİTTER DETOKSU
            Sosyal medyaya set çeken ünlülere bir yenisi daha eklendi. Güzel oyuncu Büşra Develi, Twitter'ı sildi. Nişantaşı Citys'de görüntülenen Develi, şunları söyledi: Instagram'da çok aktif değilim ama Twitter'da kendim tweet atmasam bile bütün gündeme hakim oluyorum. Arada da ruh sağlığım kendini toparlasın diye Twitter kullanmayı bırakıyorum. Twitter detoksu yapmak şart. Çünkü ruh ve akıl sağlığıma iyi geliyor. Bu arada Develi, çevre felaketleri nedeniyle keyfinin kaçtığını bu yüzden tatile çıkmayacağını söyledi.

            GÖRKEMLİ AÇILIŞ
            POLL Production organizasyonu sponsorluğunda yapılan Paraf Açıkhava Konserleri Nil Karaibrahimgil ile başladı. Kuruçeşme Açıkhava'daki konseri izleyenler Boğaz'a nazır keyifli anlar yaşadı. Şarkıcı izleyenleri kendine hayran bıraktı.

                KADINLAR IÇIN...
                Funda Arar Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Arar, "Neyse" şarkısını kadınlar için okudu. "Lütfen artık kadına şiddet olmasın" diye konuştu.

                MABEL HAVASI
                Mabel Matiz, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde İstanbullularla bir araya geldi. Konserin biletleri saatler öncesinden tükendi.

                GAZAPIZM COŞKUSU
                Gazapizm İstanbul'daki Maximum Uniq Açıkhava'da sahne aldı. Başarılı sanatçı sahnede bir saniye bile durmadı. Rap tutkunu İstanbullular ezbere bildikleri Gazapizm repertuarına gecenin başından sonuna dek eşlik etti.
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                Yangında kül olan umutlar yardımlaşma ile yeşeriyor
                Haberler Saklambaç Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la pozunu paylaşarak evlenme teklifi yıldönümünü kutladı
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