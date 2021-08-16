TWİTTER DETOKSU

Sosyal medyaya set çeken ünlülere bir yenisi daha eklendi. Güzel oyuncu Büşra Develi, Twitter'ı sildi. Nişantaşı Citys'de görüntülenen Develi, şunları söyledi: Instagram'da çok aktif değilim ama Twitter'da kendim tweet atmasam bile bütün gündeme hakim oluyorum. Arada da ruh sağlığım kendini toparlasın diye Twitter kullanmayı bırakıyorum. Twitter detoksu yapmak şart. Çünkü ruh ve akıl sağlığıma iyi geliyor. Bu arada Develi, çevre felaketleri nedeniyle keyfinin kaçtığını bu yüzden tatile çıkmayacağını söyledi.