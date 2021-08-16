Pınar Altuğ, 2008'de evlendiği Yağmur Atacan'la pozunu paylaşarak evlenme teklifi yıldönümünü kutladı. Altuğ, "İyi ki be kocam iyi ki" notunu düştü.
TATİL ÖZLEMİ BAŞLADI
Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Nişantaşı Citys'teydi. Yazın büyük bir kısmını tatilde geçiren Şahin, "Çocuklara bakıyorum. Yakında tatil de yapamadık" diyerek eşine mesaj yolladı.
BOMONTİ YILDIZLARI
Şişli Bomonti'de açılan Vibe, dünyaca ünlü DJ'leri ağırlamaya devam ediyor. İspanyol DJ KPD ve Türk asıllı Alman DJ Kurd Maverick, haftasonu Türk müzikseverlerle buluştu. Coronavirüs tedbirlerinin alındığı mekanda, ünlü DJ'ler iki saat boyunca müzik ziyafeti çekti. Mekanın sahibi Tuna Abbasoğlu, yıldızlar Bomonti'ye gelmeye devam edecek" dedi.