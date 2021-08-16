Türkiye rüyası ertelendi! Rihanna ve sevgilisi Asap Rocky'nin Bodrum planına yangın engeli!

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın geçtiğimiz günlerde Bodrum'a gelmek için plan yaptığı ortaya çıktı.
Amanruya isimli otelde kalmayı planlayan Rihanna, Türkiye tatilini yaşanan yangın felaketlerinden dolayı iptal etmek zorunda kalmış.
Dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın geçtiğimiz günlerde Bodrum'a gelmek için plan yaptığı ortaya çıktı.
Amanruya isimli otelde kalmayı planlayan Rihanna, Türkiye tatilini yaşanan yangın felaketlerinden dolayı iptal etmek zorunda kalmış.
GİZLİCE GELMİŞTİ
Ancak ülkemizde yaşanan yangın felaketleri Rihanna'nın bu planını iptal etmesine neden olmuş.
İstanbul'daki ilk konserini 2010 yılında veren Rihanna, 2013 yılında da yine İstanbul'da muhteşem bir konsere imza atmıştı. Rihanna, 3 sene önce de Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile gizlice İstanbul'a gelip, Çırağan Sarayı'nda kalmıştı.
Arkadaşlıkları aşka dönüşen Rihanna ile ASAP Rocky'nin İstanbul'da da Çırağan Sarayı'nda kalmayı planladıkları öğrenildi.