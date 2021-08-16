Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye rüyası ertelendi! Rihanna ve sevgilisi Asap Rocky'nin Bodrum planına yangın engeli!

    Daha önce gizlice İstanbul’a gelen Rihanna, bu kez sevgilisi Asap Rocky ile Bodrum planı yaptı. Ancak orman yangınları dünyaca ünlü yıldızın planlarını alt üst etti. Rihanna, Türkiye seyahatini ileri bir tarihe aldı.

    Doğan Savaş
    Takvim
    Planı yandı

    Dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın geçtiğimiz günlerde Bodrum'a gelmek için plan yaptığı ortaya çıktı.

    Amanruya isimli otelde kalmayı planlayan Rihanna, Türkiye tatilini yaşanan yangın felaketlerinden dolayı iptal etmek zorunda kalmış.

    Barbadoslu şarkıcı, şimdilerde aşk yaşadığı rapçi ASAP Rocky'le birlikte önce Bodrum'a gelip daha sonra da İstanbul'da gizlice tarihi gezinti yapmak istemiş.

        GİZLİCE GELMİŞTİ


        Ancak ülkemizde yaşanan yangın felaketleri Rihanna'nın bu planını iptal etmesine neden olmuş.

        İstanbul'daki ilk konserini 2010 yılında veren Rihanna, 2013 yılında da yine İstanbul'da muhteşem bir konsere imza atmıştı. Rihanna, 3 sene önce de Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile gizlice İstanbul'a gelip, Çırağan Sarayı'nda kalmıştı.
            Yangında kül olan umutlar yardımlaşma ile yeşeriyor
            Haberler Saklambaç Türkiye rüyası ertelendi! Rihanna ve sevgilisi Asap Rocky'nin Bodrum planına yangın engeli!
                SON DAKİKA