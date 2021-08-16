Türkiye rüyası ertelendi! Rihanna ve sevgilisi Asap Rocky'nin Bodrum planına yangın engeli!

İstanbul'daki ilk konserini 2010 yılında veren Rihanna, 2013 yılında da yine İstanbul'da muhteşem bir konsere imza atmıştı. Rihanna, 3 sene önce de Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile gizlice İstanbul'a gelip, Çırağan Sarayı'nda kalmıştı.