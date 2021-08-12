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    Meltem Miraloğlu darp raporu aldı! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick tarafından hortumla feci şekilde dövüldü

    Oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlendi. Hollywood hayali kuran Miraoğlu, Amerikalı eşi tarafından hortumla feci şekilde dövüldü

    Hollywood dayağı!

    Hayat ismi ile "Çocuk Gelin" karakterini canlandıran sonrasında "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu'ndan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı iş adamı Patrick Grady ile evlenmişti. Bu evliliğiyle günlerce magazin gündeminden düşmeyen Meltem Miraloğlu; eşi Patrick tarafından evden atılmıştı. Daha sonra 62 yaşındaki psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ses Sanatçısı Onur Akay'ın görü tanıklarından aktardığına göre 82 yaşındaki Patrick, "Bir daha oyuncu olmaktan ve Hollywood'a gitmekten bahsedersen seni Türkiye'ye göndereceğim" diyerek Meltem Miraloğlu'nu oturdukları evin bahçesinde hortumla dövdü. Illinois eyaleti bu darp olayından çok, Meltem Miraloğlu'nun kimden hamile kaldığını merak ediyor.

    Miraoğlu, olayla ilgili suskunluğunu koruyor.

    Meltem Miraloğlu'nun Green Card almak için gün saydığını ve yaşanan her olaydan sonra Meltem'in, sosyal medya adresinden telefonunda yer alan eski fotoğrafları paylaşıyor.

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    Haberler Saklambaç Meltem Miraloğlu darp raporu aldı! Kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick tarafından hortumla feci şekilde dövüldü
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