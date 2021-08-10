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    Allan Hakko'nun annesi Carole Hakko'nun vasiyeti yerine getirilemedi! İşte nedeni...

    65 yaşında kansere yenik düşen Carole Hakko’nun cenazesi, vasiyeti üzerine İngiltere’ye yollandı. n Burada yakılıp, küllerinin de İsviçre Alpleri’ne savrulmasını vasiyet eden Hakko’nun bu isteği 1 aydır beklemede. Çünkü pandemi koşulları çocuklarını engelledi

    Alpler bekliyor

    Türkiye'de birçok çalışmaya imza atan 'Bir Dilek Tut-Make A Wish' Derneği Başkanı Carole Hakko, geçtiğimiz ay kansere yenik düştü. Carole Hakko'nun vasiyeti üzerine cenazesi İngiltere'ye gönderildi. Londra'da bir krematoryumda cenazesi yakılacak olan Carole Hakko'nun külleri de İsviçre Alpleri'ne savrulacaktı. Ancak vasiyet pandemi koşulları nedeniyle bir türlü yerine getirilemedi.

    Carole Hakko'nun isteği üzerine İngiltere'de yakılıp küllerinin İsviçre dağlarına atacak olan çocukları Allan Hakko ve Romina Garih, İngiltere'nin Türkiye'ye uyguladığı kırmızı kod nedeniyle ülkeye giriş yapamadı. Allan Hakko ve Romina Garih, annelerinin vasiyetini yerine getirmek için şimdi başka yollar aramaya başladı. İngiliz yetkililerle sık sık telefon görüşmesi yapan Allan Hakko, annesinin vasiyetinin bir an önce yerine getirilmesi için tüm dostlarını da devreye soktu.

    Carole Hakko, oğlu Allan'ı ve kızı Romina için "onlar hayatımın vazgeçilmezleri" diyordu.

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    Haberler Saklambaç Allan Hakko'nun annesi Carole Hakko'nun vasiyeti yerine getirilemedi! İşte nedeni...
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