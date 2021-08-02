Bodrum’da verdiği tekne pozuyla tepki çeken Süreyya Yalçın yaptığı yardımlarla özür diledi!

Bodrum'da verdiği tekne pozu ile tepki çeken Süreyya Yalçın, çok üzüldü. Sosyetik güzel, yangın bölgesine 5 kamyon su, 5 kamyon ayran ve 5 kamyon buz yolladı. Yalçın, Tema Vakfı'na da yüklü bir bağış yaptı.

ANTALYA Manavgat'ta başlayan orman yangını kısa sürede büyümüştü. Daha sonra Marmaris, Bodrum, Adana, Fethiye ve Milas derken her gün ciğerlerimiz biraz daha yandı. Devletimiz elindeki bütün imkanları kullanıp 97 noktada çıkan yangını söndürmek için canla başla çalışsa da rüzgarın etkisi ile yüzlerce hektarlık alan küle döndü.

Tarım ve Orman Bakanı'mız Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız Murat Kurum, yangının çıktığı gün Antalya'ya giderek devletin bütün imkanlarını seferber etti. Yangınların ardı arkası kesilmezken, nefes alamaz duruma gelmiş olsak da vefalı Türk halkı elinden geleni yaparak yangın bölgelerine tırlar ve kamyonlarla yardım kolileri gönderdi. Kimi yangını söndürmek için bu bölgeye gitti. Kimi de maddi ve manevi destek verdi.

Tüm bunlar olurken ABD'den, Bodrum'a tatile gelen Süreyya Yalçın, yangının ilk günü arka tarafından dumanların yükseldiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sosyetik güzel, gelen tepkiler üzerine tatil karelerini kaldırdı. Fakat duyduğuma göre Süreyya Yalçın, ekibini seferber edip yangın bölgelerine gizlice 5 kamyon su, 5 kamyon ayran ve 5 kamyon da buz yollamış. Tema'ya da gerekli fidan bağışında bulunan Süreyya Yalçın, yanlış anlaşıldığı için çok üzülmüş…