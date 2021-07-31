Şevval Şahin'i kıskanıp Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Yiğit Marcus Aral'a hapis şoku

Magazin dünyasını şaşkına çeviren olay, geçtiğimiz ay yaşandı. 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, iki yıldır aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral ile ayrıldı. Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile birlikteliğe başladı. Yeni aşıklar Üsküdar'da bir mekanda yemek yerken restorana giren Marcus Aral tartıştığı Kerem Kamışlı'ya "Peşini bırakmam, seni bitiririm" diyerek tehditler yağdırdı. Ardından Sabancı Ailesi'nin torununu sandalyeyle birlikte denize attı! O anları da telefonla videoya çekerek sosyal medyada paylaştı!



Türkiye'nin gündemine yerleşen olayın ardından Şahin ile Kamışlı soluğu savcılıkta aldı. İkilinin şikayeti üzerine Aral hakkında soruşturma açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede olay yeri inceleme raporu da yer aldı. Rapora göre Kerem Kamışlı'nın denize düştüğü yerin 345 santimetre yükseklikte olduğuna ve yüzme bilmeyen birinin boğulma ihtimalinin bulunduğuna vurgu yapıldı. Olayla ilgili öldürmeye teşebbüs değerlendirmesi yapan savcılık Yiğit Marcus Aral hakkında 22 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Marcus Aral, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

KORUMA BİLE TUTTU

Marcus Aral'ın tehditlerinin ardından Kerem Kamışlı'yı korku sardı! İşadamı tedbir aldı. Her yere yeni tuttuğu korumasıyla gitmeye başladı.

AYRILIK KISA SÜRDÜ

Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'dan şiddet gördüğünü açıkladı. Eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Kerem Kamışlı'nın denize atılmasından 2 hafta sonra Marcus ile barıştı! Bu hamlesi kafaları karıştırdı.