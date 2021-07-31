Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın panik anları! Yangın nedeniyle zor anlar yaşadı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen futbolcu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, Türkiye sevdasından vazgeçmiyor. Sırp şarkıcının önceki gün yangın nedeniyle boşaltılan Bodrum'daki Titanic Otel'de olduğu ortaya çıktı.

BODRUM'DA KALDI

Kaldığı oteli terk etmek zorunda kalan Jelena, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla olay anındaki paniğini gözler önüne serdi. Sırp şarkıcı, Türkiye için iyi dileklerde bulunarak gönülleri bir kez daha fethetmeyi başardı. Jelena Karleusa, çocuklarıyla birlikte gittiği Bodrum'daki tatiline devam ediyor.