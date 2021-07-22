Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar photoshop’u abartınca alay konusu oldu!

Ekranda uyguladığı abartılı filtrelerle bilinen Hülya Avşar, kız kardeşi Helin Avşar'ın kurbanı oldu. Moda dünyasına el atan Helin Avşar, Kurban Bayramı'nda ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile bir pozunu Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Sadece kendisine filtre uygulayan Helin Avşar, ablası ve yeğenini es geçince ortaya komik bir fotoğraf çıktı. 23 yaşındaki yeğeni Zehra'dan bile küçük çıkan 44 yaşındaki Helin Avşar, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.
Photoshop'u abartan Helin Avşar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Küçük Avşar, gelen esprili yorumlardan sonra jet hızıyla paylaşımını silse de Avşar Ailesi'nin neşeli bayram pozu kısa sürede yayıldı.
Helin Avşar'ın paylaştığı poza binlerce esprili yorum yapıldı.
Twitter;
HelİN, Zehra Out
Küçük Avşar, ablası Hülya Avşar'ı fena harcadı.
Helin Avşar, sanki 15 yaşında.
Helin, Zehra'nın yeğeni oluyordu dimi?
Kardeşi, Hülya Avşar filtre korkusunu yensin diye böyle paylaştı.
Hülya'nın bayramı zehir oldu.