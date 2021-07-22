Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar photoshop’u abartınca alay konusu oldu!

Ekranda uyguladığı abartılı filtrelerle bilinen Hülya Avşar, kız kardeşi Helin Avşar'ın kurbanı oldu. Moda dünyasına el atan Helin Avşar, Kurban Bayramı'nda ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile bir pozunu Instagram'da takipçileriyle paylaştı.



Sadece kendisine filtre uygulayan Helin Avşar, ablası ve yeğenini es geçince ortaya komik bir fotoğraf çıktı. 23 yaşındaki yeğeni Zehra'dan bile küçük çıkan 44 yaşındaki Helin Avşar, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.