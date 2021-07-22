Aleyna Tilki'nin dudakları espri konusu oldu

Dudaklarına estetik yaptırdığı konuşulan 21 yaşındaki Aleyna Tilki, bu iddiaları yalanlasa da önceki gün yaptığı paylaşım kendisiyle çelişti.
Çok zayıfladığı görülen Tilki'nin paylaştığı fotoğrafta dudakları ön plana çıktı. Genç şarkıcının şişkin dudaklarını görenler şaştı kaldı.
Aleyna Tilki'yi plastik bebeğe benzeten takipçileri, "Ne olur kendine daha fazla zarar verme" çağrısı yaptı.
Aleyna'ya şöyle esprili yorumlar yapıldı:
"İlk çıktığında yüzü ne kadar güzeldi. Şimdi plastik bebeğe benzedi."
Aleyna'nın bardağına dudak payı bıraksak en fazla yarım bardak çay içer.