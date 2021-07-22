Aleyna Tilki'nin dudakları espri konusu oldu

Dudaklarına estetik yaptırdığı konuşulan 21 yaşındaki Aleyna Tilki, bu iddiaları yalanlasa da önceki gün yaptığı paylaşım kendisiyle çelişti.



Çok zayıfladığı görülen Tilki'nin paylaştığı fotoğrafta dudakları ön plana çıktı. Genç şarkıcının şişkin dudaklarını görenler şaştı kaldı.