'Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit dümene geçti: Fahriye Evcen paylaştı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in 10 parmağında 10 marifet. At binmedeki başarısının yanısıra motosiklet tutkunu olan Özçivit, önceki gün de kaptanlığa soyundu.

Eşi Fahriye Evcen'le birlikte Bodrum tatiline devam eden Özçivit, önceki gün Gümüşlük'ten tekneye binerek açıldı. Teknenin dümeninde ise yakışıklı oyuncu vardı. Özçivit'i görenler "Kaptan Burak geliyor'' yorumları yaptı.

Eşiyle birlikte yaklaşık 3 saat koyları gezen Fahriye Evcen, birbirinden renkli pozlarını Instagram'da paylaştı.