Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" dün yayınlanan 26.bölümüyle hafızalarda iz bırakarak final yaptı. Final sahnesinde Mahur ve Maraşlı'nın kavuşması izleyenleri sevince boğdu. Mahur, dizinin ilk bölümünde ekrana geldiği gibi fotoğraf çekmek için gittiği kitapçıda Mehmet İnce ile karşılaştı. Sevdiği adamın hayatta olduğunu öğrenen Mahur sevinç gözyaşlarına boğuldu.
GÜL GİBİ TATİL
Bodrum tatiline devam eden Buket Aydın, önceki gün Yalıkavak Moon Beach'te objektiflere takıldı. Deniz keyfi yapan Aydın'ın kaldığı otele 300 adet gül geldi. Herkes çiçekleri Emir Sargül'ün yolladığını düşünürken bu kez güllerin sahibi başkası çıktı. Aydın'a çiçekli jest yapan kişinin iş adamı Cem Ozan Torunlar olduğu öğrenildi.
BODRUM ŞARKILARI
Bodrum'u anlatan 6 şarkıdan oluşacak dijital albüm Ağustos ayında piyasaya çıkacak. Bodrum Tanıtma Vakfı Projesi olan 'Bodrum Şarkıları' albümünün müzikal alt yapısını Metin Özülkü gerçekleştirecek. Ömür Gedik ise proje yönetiminde yer alacak.