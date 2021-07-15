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    Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı "Maraşlı" dün final yaptı

    Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" dün yayınlanan 26.bölümüyle hafızalarda iz bırakarak final yaptı. Final sahnesinde Mahur ve Maraşlı'nın kavuşması izleyenleri sevince boğdu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı Saklambaç haberleri.

    Maraşlı'da mutlu son!

    Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" dün yayınlanan 26.bölümüyle hafızalarda iz bırakarak final yaptı. Final sahnesinde Mahur ve Maraşlı'nın kavuşması izleyenleri sevince boğdu. Mahur, dizinin ilk bölümünde ekrana geldiği gibi fotoğraf çekmek için gittiği kitapçıda Mehmet İnce ile karşılaştı. Sevdiği adamın hayatta olduğunu öğrenen Mahur sevinç gözyaşlarına boğuldu.

    GÜL GİBİ TATİL
    Bodrum     tatiline devam eden Buket Aydın, önceki gün Yalıkavak Moon Beach'te objektiflere takıldı. Deniz keyfi yapan Aydın'ın kaldığı otele 300 adet gül geldi. Herkes çiçekleri Emir Sargül'ün yolladığını düşünürken bu kez güllerin sahibi başkası çıktı. Aydın'a çiçekli jest yapan kişinin iş adamı Cem Ozan Torunlar olduğu öğrenildi.

    BODRUM ŞARKILARI
    Bodrum'u     anlatan 6 şarkıdan oluşacak dijital albüm Ağustos ayında piyasaya çıkacak. Bodrum Tanıtma Vakfı Projesi olan 'Bodrum Şarkıları' albümünün müzikal alt yapısını Metin Özülkü gerçekleştirecek. Ömür Gedik ise proje yönetiminde yer alacak.

        KIRMIZILI KADIN
        Nur Fettahoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Güzel oyuncu, kırmızı kıyafeti, aynı renk el çantası ve maskesiyle renk uyumunu gözler önüne serdi.

        LÜTFEN FIRTINASI
        Rapçi Çakal, yeni single'ı 'Lütfen' ile müzik listelerini altüst etti. DMC Müzik etiketiyle dijital platformlarda da yerini alan şarkı 24 saatte 1.5 milyon izlenmeyle YouTube'da trendlere 4. sıradan girdi.

        İŞİN ASLI ESTETİK
        Oyuncu Aslı Turanlı,         Laurentius dergisine özel açıklamalar yaptı. Estetiğe karşı olmadığını söyleyen güzel oyuncu, "Ben de estetik yaptırdım. Gerekirse yaptırmaya devam da edebilirim. Asla karşı değilim" dedi. Turanlı, aşk hayatında da çok tutkulu olduğunu söyledi.

            SPORA DEVAM
            İş insanı Harun Tan, önceki gün Baltalimanı'nda bisiklet sürerken görüntülendi. Özel tasarım bisikletiyle tur atan Harun Tan, spora olan tutkusunu gözler önüne serdi. Aydın HAMZA.

            GERİ SAYIMDA
            Yarın vizyona girecek 'Çılgın Ortak' filminin ekibi, ön gösterimde bir araya geldi. Filmi yöneten Özgür Selvi, "Pandeminin zorlu koşullarında film çektik. Gerçekten tüm ekip çok çabaladık" dedi.

            SELVİ BOYLUM, MOR YAZMALIM
            Faruk Sabancı ile Ece Seçkin, önceki gün stüdyodan paylaştıkları bu fotoğrafla takipçilerine "Sizce bu aşırı uyumlu ikilinin şarkısının ismi nedir?" diye sordu. Aradaki boy farkına gönderme yapan ikiliye gelen cevaplar herkesi güldürdü. "Selvi boylum, mor yazmalım", "Edi ile Büdü", "Uzun ince bir yoldayım''.
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            Haberler Saklambaç Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı "Maraşlı" dün final yaptı