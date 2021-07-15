Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" dün yayınlanan 26.bölümüyle hafızalarda iz bırakarak final yaptı. Final sahnesinde Mahur ve Maraşlı'nın kavuşması izleyenleri sevince boğdu. Mahur, dizinin ilk bölümünde ekrana geldiği gibi fotoğraf çekmek için gittiği kitapçıda Mehmet İnce ile karşılaştı. Sevdiği adamın hayatta olduğunu öğrenen Mahur sevinç gözyaşlarına boğuldu.