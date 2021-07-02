Kerem Kamışlı’yı denize atan Şevval Şahin’in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral yalısından nispet yaptı





Güzel modele 100 metreden fazla yaklaşması yasaklanan Marcus Aral, bu kez sosyal medyadan tacize başladı. Marcus, önceki gün Boğaz'da köprü manzarasında denize yakın boş bir sandalye koydu. Bu anlarını "Boğaz keyfi" diye paylaşan Marcus, Şevval Şahin ve denize attığı Kerem Kamışlı'ya gönderme yaptı.