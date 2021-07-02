Kerem Kamışlı’yı denize atan Şevval Şahin’in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral yalısından nispet yaptı

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in eski aşkı Yiğit Marcus Aral, uslanmak bilmiyor. Geçtiğimiz hafta Şahin'le bir mekanda yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte Boğaz'ın serin sularına atan Marcus, gündem olmuştu. Bu olaydan sonra Şahin ile Marcus hakim karşısına çıktı.
Güzel modele 100 metreden fazla yaklaşması yasaklanan Marcus Aral, bu kez sosyal medyadan tacize başladı. Marcus, önceki gün Boğaz'da köprü manzarasında denize yakın boş bir sandalye koydu. Bu anlarını "Boğaz keyfi" diye paylaşan Marcus, Şevval Şahin ve denize attığı Kerem Kamışlı'ya gönderme yaptı.
Sandalye olayıyla gündem olan Marcus, paylaşımıyla "Uslanmıyor" dedirtti.