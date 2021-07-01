Hakan Çalhanoğlu'nun kaldığı otelde bakıcı için de lüks bir oda tuttuğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde özel jetle Bodrum'a giden Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Bodrum tatili tam gaz devam ediyor.

Önceki gün kaldıkları Titanik Otel'in beach'inde görüntülenen futbolcu, eşi ve çocuklarıyla tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Gün boyu ailesiyle birlikte denizde neşeli anlar yaşayan futbolcunun keyfine diyecek yoktu. Bu arada çocukları için bir bakıcı da tutan Çalhanoğlu'nun otelde iki tane yan yana lüks oda tuttuğu ortaya çıktı. Sonsuzluk havuzu olan odaların günlük fiyatı ise 2 bin euro.