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    Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, acısını yaşayamadan dedikodular havada uçuştu

    3 gün önce Mohammed Alsaloussi’den iki aylık hamile olduğunu açıklayıp dün ise bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı, acısını yaşayamadan dedikodular havada uçuştu.

    Polemik doğdu!

    3 gün önce Mohammed Alsaloussi'den iki aylık hamile olduğunu açıklayıp dün ise bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı, acısını yaşayamadan dedikodular havada uçuştu.

    "Kimileri zaten hamile değildi" derken kimileri ise, "Mısırlı sevgilisiyle aşkı bitti" iddiasında bulundu. Bu arada geçtiğimiz sene Astrolog Aslı Güder, Şeyma Subaşı'nın bebeğinin olacağını ve bu bebeğini doğurmayacağını yazmıştı

    Bu yazılar ortaya çıkınca herkes şoke olmuştu. Bu paylaşımın ortaya çıkması üzerine Şeyma Subaşı'nın instagram hesabına girenler, Meedo ile olan öne çıkan hikayelerin kalktığını gördü.

    Akıllara gelen tek soru "Meedo ve Şeyma ayrılacak bu yüzden de bebeği aldırdı" oldu.

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    Haberler Saklambaç Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, acısını yaşayamadan dedikodular havada uçuştu