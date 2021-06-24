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    Dinç Aydoğdu'dan sevgilisi Hande Ataizi'nin oğlu Leon'a cici babalık

    47 yaşındaki Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatile çıktı. Ataizi’nin kendisinden 21 yaş küçük aşkı, oğlu Leon’a cici babalık yaparak sınıfı geçti.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Cici baba!

    Oyuncu Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Ataizi, Benjamin Harvey'le evliliğinden olan oğlu Leon ve sevgilisi ile önceki gün Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde objektife takıldı.

    Aydoğdu ve Leon'un oyun oynadıkları anları ise görülmeye değerdi.


    Pandemi nedeniyle evliliklerini erteleyen Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'nun mutlulukları objektife böyle yansıdı.

    Dinç Aydoğdu'nun Leon'la her an ilgilenmesi ve onun üzerine titremesi "Cici baba işbaşında" dedirtti.



        Onların neşeli oyununa daha sonra Ataizi de katıldı ve birlikte denize atladılar. Fit vücudu ile görüntülenen oyuncu, gençlere taş çıkardı.

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