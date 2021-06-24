Dinç Aydoğdu'dan sevgilisi Hande Ataizi'nin oğlu Leon'a cici babalık

Oyuncu Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Ataizi, Benjamin Harvey'le evliliğinden olan oğlu Leon ve sevgilisi ile önceki gün Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde objektife takıldı.
Aydoğdu ve Leon'un oyun oynadıkları anları ise görülmeye değerdi.
Pandemi nedeniyle evliliklerini erteleyen Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'nun mutlulukları objektife böyle yansıdı.
Dinç Aydoğdu'nun Leon'la her an ilgilenmesi ve onun üzerine titremesi "Cici baba işbaşında" dedirtti.