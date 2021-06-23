Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ve , balayı tatiline tam gaz devam ediyor

    İki hafta önce bir ömür mutluluğa "evet" diyen oyuncu çift ve , balayı tatiline tam gaz devam ediyor. Rotalarını 'a çeviren taze çift, Torba'daki Moyo Otel'in iskelesinde objektiflere takıldı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 23 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Balayı kahkahası

    İki hafta önce bir ömür mutluluğa "evet" diyen oyuncu çift Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, balayı tatiline tam gaz devam ediyor. Rotalarını Bodrum'a çeviren taze çift, Torba'daki Moyo Otel'in iskelesinde objektiflere takıldı.

    Denize girmek yerine gün boyu locada sohbet etmeyi tercih eden çiftten Deniz Uğur'un şen kahkahaları sahilde yankılandı. Oldukça mutlu görünen çift, "Maşallah" dedirtti. DOĞAN SAVAŞ.

    BODRUM YAĞMURLU
    Yeşilçam'ın     Sultan'ı Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, tatil için Bodrum'a ayak bastı. Yoğun iş temposuna ara veren 36 yaşındaki Ünal, önceki gün bu pozunu Instagram'da takipçileriyle paylaştı. BÜyük beğeni toplayan karesine "İyi geldi" notunu düşen Yağmur Ünal'a, "Küçük Sultan Bodrum'a güzellik kattın" yorumları yapıldı. Ünal, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıkarak koyları gezdi. DOĞAN SAVAŞ.

    ALTIN GÜNLER
    Oyuncu Fulya Zenginer, eşi Kuntay Tarık Evren'le İzmir'e bağlı Kalem Adası'ndaydı. Zenginer, mutluluğunu bu pozlarla "Altın günler" notuyla paylaştı. DOĞAN SAVAŞ.

        ISLAK VE KURU
        Demet Evgar ve Gülcan Arslan, Ege tatilinden neşeli anlar paylaşıyor. Gün boyu güneşlenen Arslan, denizden çıkan Evgar'la kurulanmadan bu selfie'yi yaptı. Takipçileri güzel oyunculara "Islak ve kuru" yorumu yaptı. DOĞAN SAVAŞ.

        ŞENLENDİREN JEST
        Oyuncu Derya Şen         ve eşi şef Ayvaz Akbacak, oğulları Toprak Can ile Bodrum kaçamağı yaptı. Eşinin doğum günü için Yalıkavak Delta Hotels by Marriott'da sürpriz hazırlayan Derya Şen, "Ben aşk insanıyım. Böyle minik sürprizlerle aşkımız tazeleniyor" dedi.

        BABA-KIZ KEYFİ
        Atv ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisinin güzel oyuncusu Müge Boz'un G.Saray basketbol takımında oynayan basketbolcu eşi Caner Erdeniz önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Caner Erdeniz kızı Vina ile bisiklet keyfi yaptı. Basketbolcu, Nişantaşı - Sarıyer arası bisiklet kullanarak spor yaptı. AYDIN HAMZA.

            İNTİKAM PEŞİNDE
            Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'den ayrıldıktan sonra eski aşkı Ben Affleck ile birlikte olmaya başlamıştı.

            Lopez'in eski nişanlısı Rodriguez de bir partide Affleck'in eski sevgilisi Lindsay Shookus ile yakınlaşırken görüldü.

            TEK ŞARTI TÜRK
            Oyuncu             ve yazar Almula Merter Churm, İngiltere'de kurduğu prodüksiyon firması AMC House ile yurtdışı ortaklıklara kapı açıyor. Ünlü sanatçı, önemli dizi ve sinema filmi projelerinden co-producer'lık teklifi aldı. Churm, ortaklığı kabul etmek için projede Türk oyuncuların da rol almasını şart koştu.

                AİLE BOYU HASTANEYE
                Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, oğulları Can ile birlikte önceki gün bir hastane çıkışında görüntülendi. Neden hastaneye geldiklerini açıklamayan Mehmet Aslantuğ, "Rutin kontrolle geldik" demekle yetindi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Sel, yıldırım, hortum...
                Haberler Saklambaç Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, balayı tatiline tam gaz devam ediyor