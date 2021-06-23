İki hafta önce bir ömür mutluluğa "evet" diyen oyuncu çift Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, balayı tatiline tam gaz devam ediyor. Rotalarını Bodrum'a çeviren taze çift, Torba'daki Moyo Otel'in iskelesinde objektiflere takıldı.
Denize girmek yerine gün boyu locada sohbet etmeyi tercih eden çiftten Deniz Uğur'un şen kahkahaları sahilde yankılandı. Oldukça mutlu görünen çift, "Maşallah" dedirtti. DOĞAN SAVAŞ.
BODRUM YAĞMURLU
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, tatil için Bodrum'a ayak bastı. Yoğun iş temposuna ara veren 36 yaşındaki Ünal, önceki gün bu pozunu Instagram'da takipçileriyle paylaştı. BÜyük beğeni toplayan karesine "İyi geldi" notunu düşen Yağmur Ünal'a, "Küçük Sultan Bodrum'a güzellik kattın" yorumları yapıldı. Ünal, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıkarak koyları gezdi. DOĞAN SAVAŞ.
ALTIN GÜNLER
Oyuncu Fulya Zenginer, eşi Kuntay Tarık Evren'le İzmir'e bağlı Kalem Adası'ndaydı. Zenginer, mutluluğunu bu pozlarla "Altın günler" notuyla paylaştı. DOĞAN SAVAŞ.