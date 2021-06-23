ISLAK VE KURU

Demet Evgar ve Gülcan Arslan, Ege tatilinden neşeli anlar paylaşıyor. Gün boyu güneşlenen Arslan, denizden çıkan Evgar'la kurulanmadan bu selfie'yi yaptı. Takipçileri güzel oyunculara "Islak ve kuru" yorumu yaptı. DOĞAN SAVAŞ.