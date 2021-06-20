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    'da oyuncu 'in başrolde olduğu partide, skandal görüntüler vardı

    Yaz sezonunun açılmasıyla 'da yapılan partiler 'ye kaymaya başladı. Önceki akşam Yalıkavak'ta bir mekanda parti düzenlendi. Mekanda pandemi kuralları hiçe sayıldı. Maske ve mesafe yoktu. Oyuncu , partide başroldeydi.

    Doğan Savaş TAKVIM
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    Bir parti Öykü'sü

    Yaz sezonunun açılmasıyla 'da yapılan partiler 'ye kaymaya başladı.

    Önceki akşam Yalıkavak'ta bir mekanda parti düzenlendi. Mekanda pandemi kuralları hiçe sayıldı. Maske ve mesafe yoktu. Oyuncu , partide başroldeydi.

    İstanbul'da da partiden partiye koşan daha sonra da yüzünü saklayarak arka kapılardan kaçan oyuncu, müzikle birlikte dans ederek kızlı erkekli arkadaş grubuyla eğlencenin keyfini çıkardı.

    Oyuncunun yanında bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi 'ın olmaması gözlerden kaçmadı.

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