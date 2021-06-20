Yaz sezonunun açılmasıyla İstanbul'da yapılan partiler Ege'ye kaymaya başladı.

Önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda parti düzenlendi. Mekanda pandemi kuralları hiçe sayıldı. Maske ve mesafe yoktu. Oyuncu Öykü Çelik, partide başroldeydi.

İstanbul'da da partiden partiye koşan daha sonra da yüzünü saklayarak arka kapılardan kaçan oyuncu, müzikle birlikte dans ederek kızlı erkekli arkadaş grubuyla eğlencenin keyfini çıkardı.

Oyuncunun yanında bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi İsmail Berkan'ın olmaması gözlerden kaçmadı.

HERKESİ RİSKE ATTILAR

Öykü Çelik, uyarılara rağmen ne maske taktı ne de mesafeyi korudu.