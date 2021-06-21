Yasakların hafiflemesi ile birlikte tatile çıkacaklar Bodrum ve Çeşme'ye akın etmiş durumda. Sadece bir günlüğüne şezlong fiyatının 1000 lirayı bulduğu Bodrum'da, bir gecelik otel konaklaması ise 153 bin liraya kadar çıktı.
Yanlış duymadınız... Türkbükü'nde bir otel, geceliği 133 bin lira konaklama parası alırken, 20 bin lira da depozito alıyor. Yani anlayacağınız bir gecelik otel parasına bir araba alabiliyorsunuz.
UYANIKLAR İŞBAŞINDA
Başka bir otelde ise 2019 yılında konaklama bedeli 7 günlüğüne 25 bin lira iken, şimdi 82 bin liraya çıkmış durumda.