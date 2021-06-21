BİR DİZİ AŞK

Gençlerin takip ettiği isimlerden olan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, aynı dizide rol almıştı. İkili, seyirci tarafından birbirlerine çok yakıştırılmıştı. Son dönemde biliyorsunuz dizi senaryolarında yazılan aşk sahneleri neredeyse gerçeğe dönüşmüş durumda. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in milyonlarca hayranı ikiliyi birbirine çok yakıştırmış ve dizide aşk gerçek olmuştu. Ve bir HanKer gerçeği ortaya çıkmıştı. Fakat konuşulanlara göre Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in dizideki birlikteliği gerçek hayata erken taşınmış. Sette yakınlaşan ikiliden Baysel, 5 yıllık ilişkisine rağmen gönlünü partneri Aytaç Şaşmaz'a kaptırmış. İkilinin oynadığı dizinin ilk bölüm reytingleri kötü gelse de sosyal medyada sevilmiş ve çok konuşulmuştu. Bakalım gerçek hayata taşınan aşk ne zaman gün yüzüne çıkacak…