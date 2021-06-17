Güzel oyuncu Yasemin Allen'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün Gölköy'de kaldığı otelin iskelesinden bota binerken görüntülenen oyuncunun keyfine diyecek yoktu.
Allen, süratle giden botta kollarını hayava kaldırıp keyif çatarken, denizde yüzen bir hayranının oyuncuyu tanıyıp, "Yasemin Allen" diye bağırması güldürdü. Doğan SAVAŞ.
ÖMER BUZ KESTİ
Gökçe Akyıldız, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Cennet Koyu'nda demirli teknelerinde oğlu Ömer Aslan ile birlikte görüntülenen oyuncu, bir ara oğlunu denize sokmaya çalıştı. Suyu soğuk bulan minik Ömer, teknede kalmayı tercih etti. Doğan SAVAŞ.