SON AYA KADAR ÇALIŞACAĞIM

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Bengü, çalışmak için sabırsızlanıyor. Yaklaşık 5 aylık hamile olan güzel şarkıcı, "Konserler yakında başlayacak diye umut ediyorum, planlanan sahnelerim var. Sahneyi çok özledim, hamileliğimin son ayına kadar çalışacağım" dedi. Ultrasona girdiğini ve kontrollerini yaptırdığını söyleyen Bengü, "Oğlumun askerlik çağı gelmiş" diyerek güldürdü.