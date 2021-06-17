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    'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor

    Güzel oyuncu 'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün Gölköy'de kaldığı otelin iskelesinden bota binerken görüntülenen oyuncunun keyfine diyecek yoktu. Allen, süratle giden botta kollarını hayava kaldırıp keyif çatarken, denizde yüzen bir hayranının oyuncuyu tanıyıp, "Yasemin Allen" diye bağırması güldürdü. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 17 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Aaaa Yasemin Allen!

    Güzel oyuncu Yasemin Allen'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün Gölköy'de kaldığı otelin iskelesinden bota binerken görüntülenen oyuncunun keyfine diyecek yoktu.

    Allen, süratle giden botta kollarını hayava kaldırıp keyif çatarken, denizde yüzen bir hayranının oyuncuyu tanıyıp, "Yasemin Allen" diye bağırması güldürdü. Doğan SAVAŞ.

    ÖMER BUZ KESTİ
    Gökçe Akyıldız,     tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Cennet Koyu'nda demirli teknelerinde oğlu Ömer Aslan ile birlikte görüntülenen oyuncu, bir ara oğlunu denize sokmaya çalıştı. Suyu soğuk bulan minik Ömer, teknede kalmayı tercih etti. Doğan SAVAŞ.

        MUSTİ'YE MARŞ GOLÜ ATTI
        Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı, önceki gün Türkbükü'ndeki Senem Yılmaz'ın sahibi olduğu Bucca isimli mekanın açılışına katıldı. Akçıl, Milli Takım için şarkı yapan Mustafa Sandal'a üstü kapalı gönderme yaptı. "Milli Takım'ı izliyorum kulaklarım tıkalı" diyen Sinan Akçıl, ekledi: "Maçları seyrederken yeni yapılan şarkılardan biri çıkacak diye çok korkuyorum!" diyerek güldürdü.

        TATİL ÖYKÜSÜ
        Oyuncu         ve şarkıcı Öykü Gürman, Göcek koylarındaki tekne tatilini defileye çevirdi. Birbirinden şık kıyafetleriyle pozlar veren Gürman'a sevenlerinden iltifat dolu mesajlar yağdı.

        BAYRAM NEŞESİ
        Başrollerini Altan Erkekli         ve Füsun Demirel'in paylaştığı "Vay Babam Vay" filminin vizyon tarihi belli oldu. 16 Temmuz'da seyirciyle buluşacak film, Kurban Bayramı'nda sinema salonlarında kahkaha rüzgarı estirecek.

            SÜRPRİZ BOŞANMA
            Son dönemin parlayan yıldızı Merve Dizdar'ın 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar'dan geçtiğimiz hafta boşandığı ortaya çıktı. Dizdar, "Gürhan'la arkadaş kalarak ayrıldık. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık" diyerek ayrılığı duyurdu.

            KÜFÜRBAZ
            Tiyatro,             dizi ve sinema oyuncu Gökhan Mete ve eşi Ayşe Kökçü'nün olaylı gecesi... 2017 yılında 13 yıllık birlikteliklerini resmiyete döken çift, önceki akşam Türkbükü'nde kavga ederken görüntülendi. Alkollü olduğu anlaşılan Gökhan Mete bir arkadaşıyla sözlü ve fiziksel kavga ederken oyuncu eşi Ayşe Kökçü, Mete'yi sakinleştirmeye çalıştı. Gökhan Mete, gazetecilere de hakaretlerde bulundu.

            DOSTLARLA ALIŞVERİŞ
            Deneyimli             oyuncu Derya Tuna, İstinyePark'ta ortaya çıktı. Yakın arkadaşı ile birlikte alışveriş turuna gelen Tuna, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmazken, arkadaşı ile birlikte poz verdi. Herşeyin yolunda gittiğini söyleyen Tuna, alışveriş turu arasında Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'a geçerek yemek yedi.

                ÖNCE ALIŞVERİŞ SONRA BAKIM
                Son yılların en çalışkan isimlerinden Burcu Esmersoy, önceki gün İstinye- Park'ta objektiflere yansıdı. Esmersoy, Beymen'den alışveriş yaptı. Sonra Erdem Kıramer'e giderek kişisel bakımını yaptıran güzel sunucu çıkışta gazetecilerle sohbet etti.

                SON AYA KADAR ÇALIŞACAĞIM
                İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Bengü, çalışmak için sabırsızlanıyor. Yaklaşık 5 aylık hamile olan güzel şarkıcı, "Konserler yakında başlayacak diye umut ediyorum, planlanan sahnelerim var. Sahneyi çok özledim, hamileliğimin son ayına kadar çalışacağım" dedi. Ultrasona girdiğini ve kontrollerini yaptırdığını söyleyen Bengü, "Oğlumun askerlik çağı gelmiş" diyerek güldürdü.

                TEK EFSANE
                Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"dan efsane bölüm. Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. EDHO, tüm kişilerde yüzde 9,64 izlenme oranı 20+ABC1'de yüzde 9,23 izlenme oranı ile en çok izlenen yapımı oldu.
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                Haberler Saklambaç Yasemin Allen'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor