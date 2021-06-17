Kirli kavga!

Magazin dünyasına damga vuran Seda Sayan-Mehmet Ali Erbil atışmasında seviye iyice düştü. Erbil'in "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı" paylaşımına kızan Seda Sayan, "Tuğba ile evliyken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" cevabıyla kılıcını çekti. Sayan, paylaşımını kısa süre sonra silse de kavga büyümeye devam etti.

Kavgaya dahil olan Seren Serengil, Erbil'i tecavüzle suçlayan Sayan'ı topa tuttu: "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Bir laf daha ederlerse yayınlarım." Serengil de bu zehir zemberek sözlerini kısa süre sonra kaldırarak Sayan'a aba altından sopa gösterdi.

SEREN SERENGİL:

Pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayanları hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var.

MEHMET ALİ ERBİL:

Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı.

SEDA SAYAN:

Tuğba ile evliyken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur.