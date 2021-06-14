Son dönemin en başarılı popçularından Simge Sağın, kural bozdu. Özel hayatını kapalı kapılar ardında yaşamayı seçen güzel şarkıcı, çıktığı Ege tatilinde aşka geldi. Geçtiğimiz yıldan beri aranjör Aytaç Özgümüş'le birlikte olan Simge, pozuyla Instagram'ı salladı. Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak şaşırtan güzel şarkıcıya hayranlarından evlilik soruları yağdı. Bu arada 4 yıl ilişki yaşadığı aranjör Ozan Bayraşa'dan 2018'de ayrılan Simge Sağın, 2020'nin yazında Özgümüş'le birlikte olmaya başladı.
ROMAN'A CANDAN SEVGİ
Öykü Karayel'le evliliğinden kısa süre önce baba olan Can Bonomo, önceki gün Roman'la bu karesini paylaştı. Ünlü müzisyenin oğluna bakışı, "Can'dan sevgi" dedirtti.
RENKLİ DOSTLUK
Eski oyuncu Zeynep Tokuş, önceki gün Assos'taki bir otelin sahilinde rengarenk papağanları sevdi. Tokuş'un renkli dostluğuna beğeni yağdı.