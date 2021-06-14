AŞKIM ÇOCUKLARIM

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Bir balıkçıda kız arkadaşları ile buluşan şovmenin keyfi yerindeydi. Çıkışta gazeticilerle sohbet eden Mali, sevgilisi Çilem Nur ile ayrılmadığını söyledi. "Öyle bir şey yok. Benim aşkım çocuklarım" dedi. Mali, Serdar Ortaç'la ilgili yaptığı "Kumarda şarkı teliflerini kaybetti" açıklaması için de "Sevdiğim bir arkadaşım kendisi. Onun adına üzülmüştüm o yüzden söyledim" dedi. Aydın HAMZA.