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    Pop müziğin başarılı ismi Simge, ile tatilde aşka geldi

    Son dönemin en başarılı popçularından , kural bozdu. Özel hayatını kapalı kapılar ardında yaşamayı seçen güzel şarkıcı, çıktığı Ege tatilinde aşka geldi. Geçtiğimiz yıldan beri aranjör 'le birlikte olan Simge, pozuyla Instagram'ı salladı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 14 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Aşk simgesi

    Son dönemin en başarılı popçularından Simge Sağın, kural bozdu. Özel hayatını kapalı kapılar ardında yaşamayı seçen güzel şarkıcı, çıktığı Ege tatilinde aşka geldi. Geçtiğimiz yıldan beri aranjör Aytaç Özgümüş'le birlikte olan Simge, pozuyla Instagram'ı salladı. Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak şaşırtan güzel şarkıcıya hayranlarından evlilik soruları yağdı. Bu arada 4 yıl ilişki yaşadığı aranjör Ozan Bayraşa'dan 2018'de ayrılan Simge Sağın, 2020'nin yazında Özgümüş'le birlikte olmaya başladı.

    ROMAN'A CANDAN SEVGİ
    Öykü Karayel'le evliliğinden kısa süre önce baba olan Can Bonomo, önceki gün Roman'la bu karesini paylaştı. Ünlü müzisyenin oğluna bakışı, "Can'dan sevgi" dedirtti.

    RENKLİ DOSTLUK
    Eski oyuncu Zeynep Tokuş, önceki gün Assos'taki bir otelin sahilinde rengarenk papağanları sevdi. Tokuş'un renkli dostluğuna beğeni yağdı.

        BOĞAZ ROMANTİZMİ
        Magazin dünyasının gözde çifti Hazal Kaya ile Ali Atay, hafta sonunu İstanbul'daki bir otelde baş başa geçirdi. Oyuncu çift, Boğaz'a nazır yaptığı romantik kaçamaklarından da bu kareyi Instagram'da paylaştı.

        MAYMUNLUK YAPTI!
        Süreyya Yalçın, ABD'deki bir hayvanat bahçesinde maymunları sevdi. Sosyetik ikoncanın kucağına aldığı maymunlardan biri de hareketleriyle güldürdü.

        SAHİLLERİ ATEŞE VERDİ
        Evlilik         hazırlıkları yaptığı Oğuzhan Özyakup'tan kısa süre önce ayrılan Melisa Aslı Pamuk, Bodrum'da moral depoluyor. Arkadaşlarıyla Bodrum'da tatilde olan Pamuk, plajları salladı. Önceki gün kırmızı bikinisiyle verdiği bu kareyi Instagram hesabında paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden "Bodrum'u yakıyorsun" yorumu yağdı.

            ÖRNEK ÇAPA
            Şebnem             ile Celal Çapa, gelenek bozmadı. Gittikleri tüm tatil beldelerinde temizlik yapan sosyetik çift, önceki gün de Marmaris plajlarından poşetler dolusu çöp çıkardı.

            MAVİLİ ZÜLEYHA
            Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, tatil sezonunu önceki gün Ege'de açtı. Güzel oyuncu, masmavi denizin kenarında verdiği mavi mayolu ve plaj kıyafetli pozuyla sosyal medyaya renk kattı.

            1.600 TL'LİK KEYİF
            Gülben Ergen, önceki gün Bodrum'dan bu kareyi paylaştı. İki köpeğiyle deniz keyfi yapan ünlü sanatçının güneşlikli ve hayli geniş olan deniz yatağının fiyatı da bin 600 TL'ydi… Ergen, pozuyla da herkesi kıskandırdı.

                TATİL BİTTİ İŞ ZAMANI
                Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Kendisine sevgilisi Emre Yusufi de eşlik etti. İkili Parle'de yemek yedi. Güzel oyuncu "Tatil bitti şimdi iş zamanı" dedi. Aydın HAMZA.

                SAPIK İSYANI
                Çiğdem Batur, 2014 yılında kendisini taciz ettiğini söylediği Erdinç B.'ye dava açtı. Ünlü oyuncu Instagram'dan video çekerek yine tacize uğradığını açıkladı. Tacizciye ise şu mesajı yolladı: Cesaretin varsa bana yazdığın mesajları bu video'nun altına yazsana... İşte o iş öyle olmuyor. En ağır cezayı alacaksın.

                AŞKIM ÇOCUKLARIM
                Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Bir balıkçıda kız arkadaşları ile buluşan şovmenin keyfi yerindeydi. Çıkışta gazeticilerle sohbet eden Mali, sevgilisi Çilem Nur ile ayrılmadığını söyledi. "Öyle bir şey yok. Benim aşkım çocuklarım" dedi. Mali, Serdar Ortaç'la ilgili yaptığı "Kumarda şarkı teliflerini kaybetti" açıklaması için de "Sevdiğim bir arkadaşım kendisi. Onun adına üzülmüştüm o yüzden söyledim" dedi. Aydın HAMZA.
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                Haberler Saklambaç Pop müziğin başarılı ismi Simge, Aytaç Özgümüş ile tatilde aşka geldi