Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun, bu yıl takımıyla şampiyonluğu tattı.
Geçtiğimiz hafta da 30 yaşına bastı. Eşi Ece ve en yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.
Kendisine 'Jordan 1 Retro High Dior' marka spor ayakkabı aldı.
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun, bu yıl takımıyla şampiyonluğu tattı.
Geçtiğimiz hafta da 30 yaşına bastı. Eşi Ece ve en yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.
Kendisine 'Jordan 1 Retro High Dior' marka spor ayakkabı aldı.
TÜRKİYE'DE İLK KİŞİ...
Nike ve Dior iş birliğiyle ortaya çıkan ayakkabıya verdiği ücret ise dudak uçuklattı.
Ünlü futbolcunun spor ayakkabı için 18 bin 450 euro yani yaklaşık 187 bin 500 TL ödediği vurgulandı.
Air Jordan tutkunu dünyaca ünlü isimlerin kapıştığı ayakkabıyı Türkiye'de ilk giyecek isim de böylece Cenk Tosun oldu. Bu arada "Ne ayak" dedirten ayakkabı İtalya'da özel olarak yapıldı.
Sadece 8 bin kişiye satıldı. Şeritlerdeki Dior logosu ipek ve kaşmirden yapıldı. Ön ayakta, deliklerde, yakada ve topukta esnek özel gri bir deri kullanıldı. Müşterinin özel istekleri de ayakkabıya yansıtıldı.
Cenk Tosun, ayakkabısını Instagram hesabından böyle gösterdi. Ünlü futbolcunun eşi Ece de modayı yakından takip ediyor.
Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe.
Hollywood starı Robert Pattinson.
Bella Hadid.