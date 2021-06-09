Pınar Deniz, sağ gösterip sol vurdu. 27 yaşındaki oyuncunun adı, geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Engin Akyürek ile anılmıştı. "Aşkın Kıyameti" adlı projede yer alacak olan Pınar Deniz'in özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Güzel oyuncunun aynı filmde rol alan Mustafa Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin film çekimlerinin bitmesinin ardından tatil için beraber Kaş'a gitmesi, dedikodu kazanını kaynattı. İkili, iddialar karşısında sessiz.
Güzel oyuncunun aynı filmde rol alan Mustafa Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin film çekimlerinin bitmesinin ardından tatil için beraber Kaş'a gitmesi, dedikodu kazanını kaynattı. İkili, iddialar karşısında sessiz.