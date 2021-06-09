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    Çekim gücü! ve ...

    Adı ’le anılan 27 yaşındaki güzel oyuncu , şimdi de birlikte film çektiği ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili, iddialar karşısında sessiz.

    Çekim gücü
    Pınar Deniz, sağ gösterip sol vurdu. 27 yaşındaki oyuncunun adı, geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Engin Akyürek ile anılmıştı. "Aşkın Kıyameti" adlı projede yer alacak olan 'in özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Güzel oyuncunun aynı filmde rol alan Mustafa ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin film çekimlerinin bitmesinin ardından tatil için beraber 'a gitmesi, dedikodu kazanını kaynattı. İkili, iddialar karşısında sessiz.
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