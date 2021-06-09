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    ile arasında yeni bir aşk mı doğuyor?

    Popçu ’ın sevgilisi için organize ettiği mütevazı kutlamaya sosyetik güzelin kardeşi ve komedyen da katıldı. ile Doğu’nun aynı araçtaki halleri, ‘Yeni bir aşk mı?’ dedirtti

    Doğan Savaş TAKVIM
    Aşk trafiği

    Mustafa Sandal, önceki gün 32 yaşına basan sevgilisi Melis Sütşurup için mütevazı bir kutlama organize etti. Etiler'deki bir mekanda gerçekleşen yemeğe ünlü çiftin yanı sıra Melis Sütşurup'un kardeşi Simge ile Musti'nin aynı zamanda yakın dostu da olan komedyen Doğu Demirkol katıldı.
    Çıkışta araca binerken gazetecilere seslenen Sandal, "Melis'in doğum gününü kutladık. Teşekkürler arkadaşlar" diyerek mekandan ayrıldı.



    KISA SÜRELİ PANİK
    Bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Demirkol ise mekandan Simge Sütşurup ile ayrıldı. İkili, aynı araç içerisinde objektiflere takıldı.



    Flaşların patlamasıyla şok yaşayan ikiliden Simge Sütşurup, eliyle yüzünü gizlemeye çalışarak akılları daha da karıştırdı.



        Daha sonra kısa süreli camı açıp arkadaş olduklarını söyleyen ikili, her ne kadar "Aramızda bir şey yok" dese de, ikilinin halleri yeni bir aşkın habercisi gibiydi.



        ROMANTİK SANDAL
        Musti, Melis Sütşurup'un yaş günü için romantik jestler yapmayı ihmal etmedi.

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