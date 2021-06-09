Mustafa Sandal, önceki gün 32 yaşına basan sevgilisi Melis Sütşurup için mütevazı bir kutlama organize etti. Etiler'deki bir mekanda gerçekleşen yemeğe ünlü çiftin yanı sıra Melis Sütşurup'un kardeşi Simge ile Musti'nin aynı zamanda yakın dostu da olan komedyen Doğu Demirkol katıldı.
Çıkışta araca binerken gazetecilere seslenen Sandal, "Melis'in doğum gününü kutladık. Teşekkürler arkadaşlar" diyerek mekandan ayrıldı.
KISA SÜRELİ PANİK
Bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşayan Demirkol ise mekandan Simge Sütşurup ile ayrıldı. İkili, aynı araç içerisinde objektiflere takıldı.
Flaşların patlamasıyla şok yaşayan ikiliden Simge Sütşurup, eliyle yüzünü gizlemeye çalışarak akılları daha da karıştırdı.