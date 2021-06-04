Filistin karşıtlığıyla bilinen Louis Vuitton, orijinal ismi 'Keffiyeh' Türkçe'de ise puşi olarak bilinen ve Filistinliler'le özdeşleşen desenli erkek şalını 705 dolardan satışa çıkardı. Marka, birçok dünyaca ünlü moda fenomeni ile kullanıcı tarafından "Filistin'e özgü bir desen ile ürün üzerinden para kazanmaya utanmıyor musun?" eleştirilerine maruz kaldı.