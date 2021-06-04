Filistin karşıtlığıyla bilinen Louis Vuitton, orijinal ismi 'Keffiyeh' Türkçe'de ise puşi olarak bilinen ve Filistinliler'le özdeşleşen desenli erkek şalını 705 dolardan satışa çıkardı. Marka, birçok dünyaca ünlü moda fenomeni ile kullanıcı tarafından "Filistin'e özgü bir desen ile ürün üzerinden para kazanmaya utanmıyor musun?" eleştirilerine maruz kaldı.
Hadid kardeşler de Filistin'e destek verdiği için ambargo yemişti.
3 HAFTA ERTELENDİ
40'a yakın ülkedeki sosyal medyada trend topic olan Louis Vuitton, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Fransız Louis Vuitton, tepkiler nedeniyle yeni reklam kampanyasını 3 hafta erteleme kararı aldı.
LÜKSÜN MERKEZİ 16 YIL SONRA YENİDEN AÇILIYOR
Louis Vuitton Moet Hennesy, 2005 yılında kapatmak zorunda kaldıkları lüks alışveriş merkezinin kapılarını tekrar açıyor. Çoğunlukla milyoner ve milyarder insanlara hitap edecek bu alışveriş merkezinde 600'den fazla lüks markanın mağazası bulunacak. Alışveriş merkezinin içinde aynı zamanda geceliği bin 280 dolar olan bir otel, Christian Dior markasına ait SPA salonları ve lüks daireler yer alacak.