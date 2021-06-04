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    sitemli: Kontrol için gittiğim klinikte babaanne gibi davrandılar

    Başarılı şarkıcı , ’ndaki bir sağlık merkezine isyan etti. Tilki, “Çok çalışıyorum, yorgun düşüyorum. Kontrol için gittiğim klinikte babaanne gibi davrandılar. Rezzillikleri diz boyu” dedi.

    Rezillik ya

    Şarkıcı Aleyna Tilki önceki gün Nişantaşı'ndaki bir sağlık kliniğinden çıkarken objektiflere yansıdı.



    Snob Magazin'in haberine göre; Kontrol için merkeze geldiğini, tansiyonuyla ilgili bir sorunun olduğunu ve bu nedenle koluna tansiyon holter cihazı takıldığını anlatan genç şarkıcı "Tansiyonumu ölçüyorlar çok çalıştığım için hep hasta oluyorum. Arada böyle doktora kontrol yaptırıyorum 'Niye tansiyonum düştü?' diye. Beni yaşlı sanacaklar öyle değil, gençliğin enerjisini fazlasını tükettiğim için hastalandım. Her şey tertemiz çıktı. Kolumda yaşlı babaanne gibi şey tansiyon aleti var. Rezillik ya valla. Ne ben ne de başkaları böyle davranmalarını hak etmiyoruz. Herkes işini yapmalı" diye konuştu.



    Aleyna Tilki, hayranlarının sosyal medyadan desteklerine de teşekkür etti.

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