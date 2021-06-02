Eski eşi Feyza Aktan ile davalık olan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını sosyal medyada haykırmıştı. Kendisinden 25 yaş küçük aşkına "Tam kaybettim dendiği an bulunasın" diye seslenen Deniz, önceki gün Levent'te görüntülendi. AŞK itirafının ardından ilk kez ortaya çıkan Özcan Deniz, "İlişkiniz hayırlı olsun. Samar hanımla ilişkiniz ne zaman başladı? Neler söylemek istersiniz?" sözlerini duyunca gülümsemekle yetindi.
Muhabirlere teşekkür eden Deniz, aracına binerek oradan ayrıldı.
ALIŞVERİŞ SAATİ
Yaptığı lüks harcamalarla bilinen Berkay, önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Kızlarına oyuncak alan ünlü popçu, kendisine saat bakmayı da ihmal etmedi. Fiyatı yaklaşık 200 bin TL'lik Rolex marka saat almak isteyen Berkay, henüz istediği model Türkiye'ye gelmediği için mağazadan eli boş çıktı. Doğan SAVAŞ.