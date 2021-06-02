HER ZAMAN KAZANDIM

Bir döneme damga vuran manken Deniz Akkaya, önceki gün İstinyePark'taydı. Akkaya'nın eski sevgilisi Efe Önbilgin 3 yıl önce, 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarını paylaştığı iddiasıyla ünlü mankene dava açmış ve velayetin düzenlenmesini istemişti. Geçtiğimiz gün sonuçlanan davada hakimin haklı bulduğu Deniz Akkaya, bunu hatırlatan muhabirlere "Bugüne kadar hep ben kazandım. Çünkü ben yanlış bir olayın içinde olmadım" dedi.