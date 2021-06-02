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    , sevgilisinin ismini duyunca gülümsemekle yetindi

    İranlı ’a olan aşkını sosyal medya hesabından ilan eden , sevgilisinin ismini duyunca gülümsemekle yetindi. 'ı öfkelendiren şeyin Deniz ile esmer güzeli modacının aşkı olduğu söyleniyor. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 2 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Aşk adamı sus pus

    Eski eşi Feyza Aktan ile davalık olan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını sosyal medyada haykırmıştı. Kendisinden 25 yaş küçük aşkına "Tam kaybettim dendiği an bulunasın" diye seslenen Deniz, önceki gün Levent'te görüntülendi. AŞK itirafının ardından ilk kez ortaya çıkan Özcan Deniz, "İlişkiniz hayırlı olsun. Samar hanımla ilişkiniz ne zaman başladı? Neler söylemek istersiniz?" sözlerini duyunca gülümsemekle yetindi.

    Muhabirlere teşekkür eden Deniz, aracına binerek oradan ayrıldı.

    ALIŞVERİŞ SAATİ
    Yaptığı     lüks harcamalarla bilinen Berkay, önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Kızlarına oyuncak alan ünlü popçu, kendisine saat bakmayı da ihmal etmedi. Fiyatı yaklaşık 200 bin TL'lik Rolex marka saat almak isteyen Berkay, henüz istediği model Türkiye'ye gelmediği için mağazadan eli boş çıktı. Doğan SAVAŞ.

        KANKA BULUŞMASI
        Aleyna         Tilki hayranı olan Berkay'ın büyük kızı Arya, önceki gün hayaline kavuştu. Aleyna Tilki'nin evlerine gelmesiyle havalara uçan minik Zeynep, genç popçuyla böyle kanka pozu verdi.

        GERGİN SERENAY
        Önceki         gün Etiler'de objektiflere takılan Serenay Sarıkaya, gergin tavırlarıyla dikkat çekti. Hızla kapıda bekleyen aracına binen güzel oyuncu, ısrarlı sorular karşısında da "Gerekli açıklamaları yaptım" demekle yetindi.

        PEMBE ŞEKER
        Pop müziğin ünlü ismi Ece Seçkin, önceki gün evinden böyle poz verdi. Bir süre önce pembeye boyattığı saçlarıyla dikkat çeken 29 yaşındaki popçuya takipçileri "Pembe şeker" diye takıldı.

            DOĞAL GÜZELLİK
            Şimdilerde             çok sevdiği Bodrum'da tatilde olan Tuba Büyüküstün, önceki gün yaptığı paylaşımla birçok makyajlı güzele meydan okudu. Sıfır makyajlı pozunu Instagram'da paylaşan ünlü oyuncu, duru güzelliğiyle beğeni rekoru kırdı.

            İTALYAN İŞİ ÖVGÜ
            Özge Gürel için İtalyan 'INpress magazine' sayfası özel bir haber içeriği hazırladı. Güzel oyuncu, "Saflık ve sadelik mucizesinin adı Özge Gürel" ifadelerinin yer verildiği haberde "Zarifliği ve derinliği öyle özel ki Audrey Hepburn ile kıyaslanıyor" denildi.

            SÜRPRİZİ BOZMADI
            Önceki             gün eşi Caner Erdeniz ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülenen Müge Boz, sevenlerine müjde verdi. Güzel oyuncu, "Yeni bir proje görüşmesi için geldik. Yakın zamanda ne olduğunu öğrenirsiniz. Her şey netleştikten sonra açıklayacağız" dedi.

                FORM İDDİASI
                Başarılı                 müzisyen Sinan Akçıl, önceki gün eşi Burcu Kıratlı ile İstinyePark'taydı. Pandemi döneminde spor yapamadığı için formunu kaybettiğini söyleyen Akçıl, "En kısa sürede fazlalıklardan kurtulup fit bir vücutla denize gireceğim" dedi.

                HOLLYWOOD KARANLIK
                İngiliz top model Cara Delevingne, Hollywood dünyasının kirli taraflarının çok fazla olduğunu söyledi. 28 yaşındaki güzel model, "spot ışıklarının bir de görünmeyen tarafı var. Maalesef görünmemesi çok daha iyi. Çünkü kimsenin midesinin kaldıramayacağı gerçekler o karanlıkta kayboluyor" dedi.

                HER ZAMAN KAZANDIM
                Bir döneme damga vuran manken Deniz Akkaya, önceki gün İstinyePark'taydı. Akkaya'nın eski sevgilisi Efe Önbilgin 3 yıl önce, 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarını paylaştığı iddiasıyla ünlü mankene dava açmış ve velayetin düzenlenmesini istemişti. Geçtiğimiz gün sonuçlanan davada hakimin haklı bulduğu Deniz Akkaya, bunu hatırlatan muhabirlere "Bugüne kadar hep ben kazandım. Çünkü ben yanlış bir olayın içinde olmadım" dedi.

                    ÖDEMİCEM!
                    Ünlü komedyen, oyuncu Ahu Yağtu'ya oğlu Kemal için ayda 10 bin dolar verdiğini belirtti. Kurdaki artışla birlikte rakamın yükseldiğini söyledi. Nafakanın 40 bin liraya düşürülmesini talep etti.
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                    Ey aziz İstanbul
                    Haberler Saklambaç Özcan Deniz, sevgilisinin ismini duyunca gülümsemekle yetindi