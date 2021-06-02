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    500 bin TL'lik ısırık

    Reklam anlaşması sayesinde cebini dolduran yıldızlara de eklendi. 26 yaşındaki oyuncu, bir dondurma markasının reklam filmi için kamera karşısına geçip 500 bin TL ücret aldı.

    500 bin TL'lik ısırık

    Dizi ve filmler kadar reklamların da aranılan ismi olan , son anlaşmasını ile yaptı. Güzel oyuncu, ile iş birliği yapılan reklam filminde Gold dolu bir kasaya ulaşmaya çalışıyor.

    "Böylesine önemli bir iş birliğinin bir parçası olmaktan, son derece keyifli bir çekim süreci sonunda çıkan, bu haz ve macera dolu reklam kampanyasında yer almaktan çok mutluyum" diyen Dilan Çiçek Deniz'in reklam filminden de 500 bin TL ücret aldığı iddia edildi.

    ÇİÇEK GİBİ YATIRIM
    İki yıl önce de bir kozmetik ve bir de banka reklamında rol alan 26 yaşındaki oyuncu, toplamda 550 bin TL kazanmıştı. Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Dilan Çiçek Deniz, bu kazancıyla da ailesine bir daire alarak hayırlı evlat olduğunu göstermişti. Bu arada 2019 yılında 'un yüzü olan ise o dönem firmadan 2 milyon TL ücret aldığı iddia edilmişti.

    26 yaşındaki Çiçek, son dönemin parlayan yıldızları arasında…

    2019 yılında markanın reklam yüzü olan Ajda Pekkan, 'ın objektifine poz vermişti.

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