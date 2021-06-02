Kaymak tabaka!

Son yıllarda çok popüler D-Maris içerisinde yer alan Yunan restoranı Manos, özellikle sosyetenin akınına uğruyor. Yunan mutfağı sunan mekanda salata, deniz ürünü mezeleri, karides, balık ve ıstakozdan oluşan iki kişilik tabak 2 bin TL, tuzda levrek ızgara 900, kral yengeç ise 3 bin 500 TL'ye ikram ediliyor. Cem Hakko-Ronit Gülcan, Fikret Orman-Tuğba Coşkun, Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Ebru Şallı-Uğur Akkuş, Hande Subaşı-Alican Ulusoy, Aslı- Metin Şen ve Burcu Şendir gibi sayısız ünlü simanın müdavimi olduğu mekan, cirosunun büyük kısmını ise Yunanlara'a özgü tabak kırma ritüeliyle kazanıyor.

Geçtiğimiz sene tanesi 8 TL'ye kırılan ve en az 30 adet tabak kırmanın zorunluğu tutulduğu mekanda bu yıl zamma gidildi. Kırılacak tabakların tanesi 8 TL'den 12 TL'ye çıktı. Yani bu sene tabak kırıp eğlenmek isteyenler geçen sene olduğu gibi en az 240 TL değil 360 TL ödeyecek.

BİNLERCE TL ÖDÜYORLAR!

Çoğu sosyetiğin ise bu Yunan usulü eğlence sırasında kendini müziğe kaptırıp gece sonunda kırık tabaklara binlerce TL ödediği biliniyor. Geçtiğimiz yıl da benzer bir olay Fikret Orman'ın başına gelmiş ve Beşiktaş eski başkanı, sevgilisi Tuğba Coşkun'la tabak da kırdığı gece sonunda mekana 75 bin TL hesap ödemişti.

Fikret Orman, geçtiğimiz yaz sevgilisi Tuğba Coşkun'un da olduğu 8 kişilik bir ekiple Manos isimli Yunan tavernasına gitti. Geç saatlere kadar yiyip içen grup, geleneğe uyarak onlarca tabak kırınca hesap 75 bin TL'ye çıktı. Yanında aşkı olan Fikret Orman, kimsenin elini cebine attırmadı ve 75 bin TL'lik hesabı kredi kartıyla tek çekimde ödedi.