Hayranları Sinem Ekşioğlu'nu (41) Doksanlar, Bayram Abi ve Gülizar gibi dizi ve filmlerle tanıdı. Ünlü sanatçı, yoğun iş temposunda rahminde tespit edilen küçük miyomlara aldırmadı. Ta ki hamile kalıncaya kadar... Doktorlar, çok sayıda oluşum arasında 3 tümörün 8, 10 ve 15 santime ulaştığını saptadı. Bebek için büyük tehdit oluşturduklarını anlattı.



Duydukları karşısında şoke olan sanatçı, bebeğin zarar görmesi ihtimalini de göze aldı. 9 ay boyunca çevresindeki dev kitleler mücadele eden yavrusunu bir hafta önce kucağına aldı. Adını "Asil" taktı.



Sonra hayatını kabusa çeviren miyomlar tek tek alındı. Bebeğine kavuşmanın mutluluğunu ise şöyle anlattı: Ameliyat olmaktan çok korkuyordum ama ucunda böyle güzel bir mucize vardı. Benim için çok anlamlı bir hediyeydi ve çocuğuma kavuşacağım için kendimi teselli ettim. Doğuma korkuyla girsem de çok şükür bebeğimle sağ salim çıktık. Dev miyomlarımın fotoğraflarını da görünce çok şaşırdım. Asil bebek benim için çok anlamlı ve güzel bir duygu. Tüm risklere rağmen iyi ki onu dünyaya getirdim. Asil bebek bizim mucizemiz hayatımıza hoş gelmiş.