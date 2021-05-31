



Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladığını söyleyen Aleyna, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmak ve stilimi göstermekti. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı. Sektöre girdiğimi buradan anlayabiliriz."



OYUNCULUK AĞIR GELDI

Oyunculuk deneyimi yaşayan Aleyna Tilki, "Yönetmenin beni yönettiği, sürekli istenileni yapmak bana göre bir şey değil" diyerek oyunculuğa soğuk baktı.