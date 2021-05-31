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    , kendisini dünya starı ilan etti!

    ’ye dönen , kendisini dünya starı ilan etti. Genç popçu, “Hedefim taklit edilebilir biri olmaktı. Bir çok dünya markası da beni taklit etmeye başladı” dedi.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Bir dünya Aleyna

    Bir süredir Londra'da yeni şarkısının hazırlığını yapan Aleyna Tilki, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Oligark'ta, bir ödül töreni çekimlerine katılan Tilki, soruları yanıtladı. Son şarkısı Retrograde'den bahseden Tilki, "Sektörel bir geri dönüş bekliyordum. Amacım dünya sektörüne Aleyna'yı tanıtmaktı. Bunu da yaptım" dedi.



    Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladığını söyleyen Aleyna, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmak ve stilimi göstermekti. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı. Sektöre girdiğimi buradan anlayabiliriz."

    OYUNCULUK AĞIR GELDI
    Oyunculuk deneyimi yaşayan Aleyna Tilki, "Yönetmenin beni yönettiği, sürekli istenileni yapmak bana göre bir şey değil" diyerek oyunculuğa soğuk baktı.



    Giyim markası Bershka, reklamında Aleyna'nın kilibinden esinlenmişti.

    DOĞAN SAVAŞ

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