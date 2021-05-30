Evlenmek için gün sayan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, şaşırttı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Hacı, teknesine atladığı gibi Vaniköy'deki yalısına geçti. Tekne, yarım saat bile olmadan geri geldi.
Bu kez tekneye binen isim Nazlı Kayı'ydı. Hacı Sabancı'nın evlenmek üzere olduğu nişanlısını yarım saat beklemeden gitmesi ise "Centilmenliğe yakışmadı" dedirtti.
FEYZA'DAN NİSPET
Eski eşi Özcan Deniz'le Kuzey'in velayeti için karşı karşıya gelen Feyza Aktan'dan nispet gibi paylaşım geldi. Oğluyla araç içerisinde çekilen fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşan genç kadın, "Kuzey'le çok mutluyuz" mesajı verdi.