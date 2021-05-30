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    , evlenmek üzere olduğu 'yı yarım saat bekleyemedi

    Evlenmek için gün sayan ile , şaşırttı. Önceki gün 'te görüntülenen Hacı, teknesine atladığı gibi 'deki yalısına geçti. Tekne, yarım saat bile olmadan geri geldi. Bu kez tekneye binen isim Nazlı Kayı'ydı. Hacı Sabancı'nın evlenmek üzere olduğu nişanlısını yarım saat beklemeden gitmesi ise "Centilmenliğe yakışmadı" dedirtti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 30 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Olmadı Hacı!

    Evlenmek için gün sayan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, şaşırttı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Hacı, teknesine atladığı gibi Vaniköy'deki yalısına geçti. Tekne, yarım saat bile olmadan geri geldi.

    Bu kez tekneye binen isim Nazlı Kayı'ydı. Hacı Sabancı'nın evlenmek üzere olduğu nişanlısını yarım saat beklemeden gitmesi ise "Centilmenliğe yakışmadı" dedirtti.

    FEYZA'DAN NİSPET
    Eski eşi Özcan Deniz'le Kuzey'in velayeti için karşı karşıya gelen Feyza Aktan'dan nispet gibi paylaşım geldi. Oğluyla araç içerisinde çekilen fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşan genç kadın, "Kuzey'le çok mutluyuz" mesajı verdi.

        ŞEKER GİBİ PAYLAŞIM
        Özgü         Kaya, sosyal medyaya renk saçtı. Pembe kıyafeti ve pembe gülüyle verdiği pozu paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden "Şeker gibi paylaşım" iltifatları geldi.

        HANDE ATEŞ GİBİ
        Popçu Hande Ünsal,         yeni şarkısının fotoğraf çekimini yaptı. Kırmızılar içerisinde soruları yanıtlayan Ünsal, "Yaza bomba gibi giriyoruz. Şarkımız Haziran sonuna doğru yayınlanacak" dedi.

        ANA KIZIN KEMER TATİLİ
        Seda Bakan da tatil sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı. Kız arkadaşlarıyla Kemer'e giden sempatik oyuncu, kızı Leyla'yı da bırakmadı. Sevimli kızıyla Antalya denizinin keyfini çıkaran Seda Bakan, tatil paylaşımlarıyla da Instagram'ı renklendirdi.

            ÇAĞLA'NIN KUZULARI
            Hafta içi çalışıp hafta sonu da Çeşme'de kiraladığı evine giden Çağla Şıkel, dün oğullarıyla hasret giderdi. 42 yaşındaki ünlü modelin, Kuzey ve Uzay'la pozuna "Çağla'nın kuzuları", "Maşallah size" yorumları yapıldı.

            MODELLERİ GÖLGEDE BIRAKTI
            Cemiyet             hayatının güzel ismi Ceylan Çapa, önceki gün verdiği pozla büyük beğeni topladı. İncecik fiziği ve doğal güzelliğiyle profesyonel modellere taş çıkaran sosyetik güzele takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.

            BODRUM NEŞESİ
            Sevgilisiyle Bodrum'da             tatil yapan Biran Damla Yılmaz'ın keyfine diyecek yok. Çocukluğuna dönen ünlü oyuncu, kirazdan kendisine göz yaparak verdiği pozla takipçilerini gülümsetti. Yılmaz'ın doğal güzelliği de beğeni topladı.

                ROMANTİK BERKAY
                Pop müziğin ünlü ismi Berkay, romantik yanını konuşturdu. Önceki sabah eşine sürpriz yapan popçu, Özlem Ada Şahin'i evlerinin yakında bulduğu bir yere götürdü. Piknik sepetini de hazırlayan Berkay, sürpriziyle eşinin ayağını yerden kesti.

                ÇUKUROVA'YA TAZE KAN
                Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yayınlanan bölümüyle birlikte kadroya dahil olan İlayda Çevik, karakteri Betül Yaman'ı Dizi TV'ye anlattı. Çevik, üç sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın kuzeni Betül karakteriyle dâhil oldu.

                KOMŞU'DAN 'SEFER' ÇAĞRISI!
                Ege Denizi'nde Türkiye kıyılarıyla Yunanistan adaları arasında düzenlenen gemi seferleri pandemi nedeniyle 15 aydır yapılamıyor. Kos, Midilli ve Sakız gibi Yunan Adaları'ndaki esnaf, isyan bayrağını çekti. "Gelirimizin yüzde 90'ı Türk turistlerden" diyen Yunan esnaf, hükümete 'Türkiye- Yunanistan feribot seferlerini başlatın' çağrısı yaptı. Sakız Adası'nın Ticaret Odası eski başkanlarından Andonis Zannikos, "10 Türk turist, 1 uçak dolusu Avrupalıya bedel" diyerek Yunan esnafın, Türk turisti dört gözle beklediğini söyledi.

                    AVRUPA'DA TÜRK KAHVESİ SATACAK
                    Oyuncu Burcu Binici                    , önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Yeni proje görüşmeleri olduğunu anlatan Burcu Binici, hayalindeki işi açıkladı: "İleriki yıllarda Avrupa'da küçük bir karavan alıp Türk kahvesi satmak istiyorum. İşbirliğim de var. Yapacağım ama 5 senem daha var." Aydın HAMZA.
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                    Sahte banknotlar ile ilgili yönetmelik değişti
                    Haberler Saklambaç Hacı Sabancı, evlenmek üzere olduğu Nazlı Kayı'yı yarım saat bekleyemedi