AVRUPA'DA TÜRK KAHVESİ SATACAK

Oyuncu Burcu Binici, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Yeni proje görüşmeleri olduğunu anlatan Burcu Binici, hayalindeki işi açıkladı: "İleriki yıllarda Avrupa'da küçük bir karavan alıp Türk kahvesi satmak istiyorum. İşbirliğim de var. Yapacağım ama 5 senem daha var." Aydın HAMZA.