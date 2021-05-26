Tuğba Yurt, önceki gün sevgilisi Burak Tanrısever ile tekneleriyle Boğaz turu yaptı. Tarabya açıklarına demirleyerek denize olta atan çift, tuttukları balıkları da tekrar denize geri bıraktı. Aydın HAMZA.
YORGUN SERDAR
Uzun süredir MS hastalığı nedeniyle tedavi gören Serdar Ortaç, önceki gün sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark'taydı. Yaklaşık 2 saat alışveriş yapan ikiliden Ortaç'ın yorgun halleri gözlerden kaçmadı.
KLASİK KAAN
Rockçı Kaan Tangöze, önceki gün eşi Kıvılcım Ural ve küçük kızlarıyla Yeniköy'deydi. Gazetecilerin ısrarlı sorularını her zamanki gibi cevaplamayan Tangöze, başını da öne eğerek gizlendi.