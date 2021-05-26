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    , önceki gün sevgilisi ile tekneleriyle Boğaz turu yaptı

    , önceki gün sevgilisi ile tekneleriyle Boğaz turu yaptı. açıklarına demirleyerek denize olta atan çift, tuttukları balıkları da tekrar denize geri bıraktı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 26 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Rastgele Tuğba

    Tuğba Yurt, önceki gün sevgilisi Burak Tanrısever ile tekneleriyle Boğaz turu yaptı. Tarabya açıklarına demirleyerek denize olta atan çift, tuttukları balıkları da tekrar denize geri bıraktı. Aydın HAMZA.

    YORGUN SERDAR
    Uzun     süredir MS hastalığı nedeniyle tedavi gören Serdar Ortaç, önceki gün sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark'taydı. Yaklaşık 2 saat alışveriş yapan ikiliden Ortaç'ın yorgun halleri gözlerden kaçmadı.

    KLASİK KAAN
    Rockçı     Kaan Tangöze, önceki gün eşi Kıvılcım Ural ve küçük kızlarıyla Yeniköy'deydi. Gazetecilerin ısrarlı sorularını her zamanki gibi cevaplamayan Tangöze, başını da öne eğerek gizlendi.

        BİRANDA AŞIK OLDU
        Adı son olarak İlker Kaleli ile anılan Biran Damla Yılmaz'dan aşk sürprizi... 23 yaşındaki oyuncu, önceki gün Deniz Can Çelik ile aşkını esprili bir paylaşımla ilan etti. Sevgilisi ve tabaktaki çiğ böreğin fotoğrafını paylaşan Biran Damla Yılmaz, "Çiğ börek mi yoksa sen mi karar veremiyorum" notuyla gülümsetti.

        RENKLİ ALIŞVERİŞ
        Sevgilisi         Dinç Aydoğdu ve oğluyla Bodrum'daki evine gitmek için gün sayan Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı. Mutfakla arası pek iyi olmayan güzel oyuncu, tercihini meyveden yana kullandı. Hande Ataizi, alışverişte çekilen bu karesini de "Dostlar alışverişte görsün" diye paylaştı.

        GELENEK BOZULMADI
        Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile çıktığı Kapadokya tatilinde kural bozmadı. Güzel oyuncu, ailesiyle tıpkı dergi çekimindeymiş gibi rengarenk pozlar verdi.

            TATİL ZAMANI
            Hercai'nin             final yapmasıyla kendisine vakit ayıran Akın Akınözü, önceki gün köpeği ve sevgilisiyle Cihangir'deydi. Ünlü oyuncu, bu yazı tatil yaparak geçireceğini söyledi. Doğan SAVAŞ.

            BENGÜ'DEN ÇİÇEK GİBİ POZ
            Şimdi            lerde ikinci bebeğine hamile olan Bengü, önceki gün evinin bahçesinde kızıyla böyle poz verdi. Minik Zeynep'in annesi özenip güneş gözlüğü takması, yüzleri gülümsetti.

            ALEYNA İMAJ YAPTI
            Bir süredir müzikal çalışmaları için Londra'da olan Aleyna Tilki, tarzını yeniledi. Kahkül kestiren 20 yaşındaki popçu, yeni imajıyla beğeni topladı. Bu arada genç şarkıcı, İngiltere'de de yüklü alışveriş yapıp gardırobunu da yeniledi.

                KÜÇÜK AĞA 8 YAŞINDA
                Petek                 Ertüre ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'ndan olan oğlu Ali Ege'nin sekizinci yaş gününü Bodrum'daki Moon Beach'te kutladı. Pandemiden dolayı her zamankinin aksine mütevazı bir kutlama yapan Ertüre, "Bu sene de böyle olsun. Anne oğul kutlayalım" dedi.

                İPEK'TEN YENİ ŞARKI
                Genç                 şarkıcı İpek Demir, merakla beklenen yeni şarkısı 'Çaresi Aşk'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Zeki Güner'in imzasını taşıyan ve dijital platformlarda da görücüye çıkan çalışma, Goed Music etiketiyle yayınlandı.

                TARİHİ CANAVAR!
                1960 model üç Corvette, "Briggs Cunningham Takımını"nı oluşturup Fransa'da yapılan 24 Hours of Le Mans yarışını kazanarak tarihe geçti. 1, 2 ve 3 numaralı üç mavi-beyaz Corvette, 1980'lerde yapılan yarışta başarı gösterdikten sonra ortadan kayboldu ve özel alıcılara satıldı. Yıllar sonra araçlardan ikisi bulunup, 1960 formlarına geri getirildi. Ancak üçüncü araç, 40 yıl sonra bulundu. Corvette meraklısı Lance Miller ve restorasyon uzmanı Kevin Mackay aracı satın aldı. Ancak dava konusu olan araç, açık artırmaya çıkarıldı. 785.500 dolara satıldı. Sahibi ise açıklanmadı.
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                Haberler Saklambaç Tuğba Yurt, önceki gün sevgilisi Burak Tanrısever ile tekneleriyle Boğaz turu yaptı