TARİHİ CANAVAR!

1960 model üç Corvette, "Briggs Cunningham Takımını"nı oluşturup Fransa'da yapılan 24 Hours of Le Mans yarışını kazanarak tarihe geçti. 1, 2 ve 3 numaralı üç mavi-beyaz Corvette, 1980'lerde yapılan yarışta başarı gösterdikten sonra ortadan kayboldu ve özel alıcılara satıldı. Yıllar sonra araçlardan ikisi bulunup, 1960 formlarına geri getirildi. Ancak üçüncü araç, 40 yıl sonra bulundu. Corvette meraklısı Lance Miller ve restorasyon uzmanı Kevin Mackay aracı satın aldı. Ancak dava konusu olan araç, açık artırmaya çıkarıldı. 785.500 dolara satıldı. Sahibi ise açıklanmadı.