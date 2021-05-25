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    'ün gönlünü 'a kaptırdı

    ’le aşkı geçtiğimiz sene biten ’ün gönlünü ’a kaptırdığı iddia edildi. İkili, üç aydır Instagram’da takipleşiyor.

    Büyük iddia!

    Geçtiğimiz yıl işletmeci Umut Evirgen'den ayrılan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Snob Magazin'in haberine göre; 'ün danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak Instagram'da üç aydır takipleşiyor.

    İkili, geçtiğimiz ay Bodrum'da aynı yerde fotoğraf paylaşmışlardı. Çatak, sosyal medya hesabında Küçük İskender'in, "Anlaşılmak istiyorum... Sevdiğim bir şarkıyı herhangi biriyle paylaşırken aynı duyguları hissetmek arzusu bu" sözlerine yer verdi.

    Büyüküstün de bu paylaşımı beğendi.

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    Haberler Saklambaç Tuba Büyüküstün'ün gönlünü Erdinç Çatak'a kaptırdı