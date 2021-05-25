Hayatımıza bir sene önce giren pandemi, her şey gibi tatil alışkanlıklarını da değiştirdi. Yaklaşan yaz aylarında kiralık villalara talep arttı; bu nedenle fiyatlar da en az iki katı arttı.
Pandemi nedeniyle sade vatandaş gibi ünlüler de otel yerine kiralık villaları tercih etmeye başladı. İrem Derici'nin ardından Demet Özdemir de sevgilisi Oğuzhan Koç ve arkadaşlarıyla tatil yapmak için Kaş'ta özel havuzlu bir villa kiraladı.
Koç ile Özdemir'e ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ile müzisyen aşkı Çağrı Telkıvıran eşlik ederken; çiftin villası görenleri kıskandırdı. Sonsuzluk havuzu ve eşsiz Kaş manzarasının olduğu villanın günlük kirasının 5 bin TL olduğu öğrenildi.