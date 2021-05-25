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    , , , ... Yazlık villalar, ünlülerin de gözdesi oldu

    Pandemi nedeniyle talebin arttığı yazlık villalar, ünlülerin de gözdesi oldu. , arkadaşlarıyla tatil yapmak için 'ta günlüğü 4 bin TL'lik bir villa kiraladı. da yazı ailesiyle 'da haftalık kirası 50 bin TL olan villada geçirecek.

    Tatil eve sığar

    Hayatımıza bir sene önce giren pandemi, her şey gibi tatil alışkanlıklarını da değiştirdi. Yaklaşan yaz aylarında kiralık villalara talep arttı; bu nedenle fiyatlar da en az iki katı arttı.

    Pandemi nedeniyle sade vatandaş gibi ünlüler de otel yerine kiralık villaları tercih etmeye başladı. İrem Derici'nin ardından Demet Özdemir de sevgilisi Oğuzhan Koç ve arkadaşlarıyla tatil yapmak için Kaş'ta özel havuzlu bir villa kiraladı.

    Koç ile Özdemir'e ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ile müzisyen aşkı Çağrı Telkıvıran eşlik ederken; çiftin villası görenleri kıskandırdı. Sonsuzluk havuzu ve eşsiz Kaş manzarasının olduğu villanın günlük kirasının 5 bin TL olduğu öğrenildi.

        HİJYENİK VE EKONOMİK
        Çağla Şıkel de Alaçatı'daki lüks bir villayı sezonluk 250 bin TL'ye kiraladı.

        Bensu Soral ve Hakan Baş da geçen sene olduğu gibi yine Dalyan'da bir villa kiralayıp aileleriyle burada konaklayacak. Ünlü oyuncunun ailesiyle konaklayacağı villanın haftalık kirası ise 50 bin TL…

        Villa kiralayarak daha izole bir şekilde tatil yapan ünlü isimler, aynı zamanda bu sayede yazı da daha ekonomik geçirmeyi planlıyor…

            Bensu Soral ve Hakan Baş, bu yazın büyük kısmını da Dalyan'da geçirmeyi planlıyor.



            Crohn hastası olduğu için Covid aşısını da öncelikli grupta olan Soral için en önemli şey, steril bir tatil…

            Dört ünlü isim, özel villada hem ekonomik hem de hijyenik tatil yapıyor.
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            Haberler Saklambaç İrem Derici, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Bensu Soral... Yazlık villalar, ünlülerin de gözdesi oldu