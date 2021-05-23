Önce tatil için oteller yerine kiralık evlerin tercih edilmesi, sonra yazlıkçıların bu kez dönmemeye karar vermesi, son olarak da pandeminin en az bir yıl daha uzama ihtimalinin tüm İstanbul'u harekete geçirmesi ile Bodrum nüfusu her geçen gün artmakla kalmadı; halihazırda yeterince saçma olan Bodrum emlak çılgınlığı da fantastik bir hal almaya başladı… Geçen kış Mart ayında bir arkadaşım Bodrum merkezde 450 bin TL'ye ev aldı. O evin içinde çok ufak bir tadilat yaptırdı ve 1 milyon 650 bin TL'ye satılığa çıkardı.