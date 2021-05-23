Yıllardır Bodrum'da yaşıyorum… Çocukluğum yaz kış orada geçti. Okula da orada gittim; sonra Ankara, ardından İstanbul. Şimdi de yarı zamanlı İstanbul ve Bodrum arasında mekik dokuyorum.
Geçen kış pandeminin ilk zamanında Bodrum'da nüfus artmıştı. Kalabalık, eski kışlara nazaran daha fazlaydı. Ama bu kış hatta şu an o kadar çok ki kalabalık… Bodrum'da yazın gördüğüm trafiğin kat ve kat fazlası var şu an. İstanbul trafiğinden daha fazla… Bir yerden bir yere gitmek zulüm artık.
EMLAK ÇILGINLIĞI
"Bodrum'da kiralar üçe katladı", "Bodrum'da satılık ev fiyatları fırladı", "Bodrum'da ev kalmadı". Yaz sezonundan itibaren televizyonları, gazeteleri sık sık meşgul eden bu manşetlere mutlaka denk gelmişsinizdir. Pandemi döneminin büyükşehir insanına daha izole ve doğaya yakın bir hayat tarzının değerini hatırlatması sonucu, sadece Bodrum'a değil; birçok tatlı sahil beldemize bir çeşit göç başlamıştı.