Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, miras kavgası yüzünden rotayı Türkiye'ye kırdı. Aile için kavga, baba Prof. Dr. Mustafa Öz'ün vefatıyla başladı. Baba Öz, tüm mal varlığını ABD'de kendi adına kurulmuş olan Mustafa Öz Vakfı'na bıraktı. Vasiyete göre vakfın yönetiminde tüm aile fertlerini eşit olarak koruyacak şekilde oğlu Prof. Dr. Mehmet Öz bulunacaktı. Ancak iddiaya göre Nazlım Öz, babasının mirasını almak için sahte belge hazırladı.
YALIYI BAŞKA BİRİNE KİRALADI...
Bunun üzerine Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusu yaptı. Nazlım Öz'ün sahte vasiyetnameyle babaları Prof. Dr. Mustafa Öz'den kalan yalıyı 85 bin liraya S.T.'ye kiraladığını vurguladı. İşte Prof. Öz'ün bu davayla ilgili olarak yazın bir süre Türkiye'de bulunacağı açıklandı. Prof. Öz sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Anneme sarılmak için sabırsızlanıyorum. Onu çok özledim.
ŞİDDET İDDİASI
Prof. Dr. Mehmet Öz, kardeşi Nazlım Öz'ü daha önce de hasta anneleri Suna Öz'e kötü davranmakla suçlamıştı. Hatta avukatının asistanı Sema Gedikli'yi kardeşi ve annesinin yaşadığı eve yollamıştı. Duruma sinirlenen Nazlım Öz, Gedikli ile tartışmıştı. Öz, Gedikli'nin çantasını ve montunu kapının dışına fırlatmıştı. Bu nedenle Nazlım Öz'e bir dava daha açıldı. Hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor...