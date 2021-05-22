ATV'nin başarılı dizisi Bir Zamanlar Çukurova, önceki akşamki bölümüyle kural bozmadı. Diziye, Müjgan'ın içinde bulunduğu uçağın düşmesi damga vurdu. Başarılı yapım, Tüm Kişiler kategorisinde zirvesine yerleşti.



Tüm Kişiler'de %9,22 izlenme oranı ve %22,37 izlenme payı alarak birinci olarak Perşembe kuralını bozmayan Bir Zamanlar Çukurova, aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasına girmeyi de başardı.