ATV'nin başarılı dizisi Bir Zamanlar Çukurova, önceki akşamki bölümüyle kural bozmadı. Diziye, Müjgan'ın içinde bulunduğu uçağın düşmesi damga vurdu. Başarılı yapım, Tüm Kişiler kategorisinde zirvesine yerleşti.
Tüm Kişiler'de %9,22 izlenme oranı ve %22,37 izlenme payı alarak birinci olarak Perşembe kuralını bozmayan Bir Zamanlar Çukurova, aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasına girmeyi de başardı.
GÖMLEK NEŞESİ
Ceyda Ateş'in keyfine diyecek yok. Minik kızı Talia ile de mutluluğu katlanan Ateş, arkadaşının Türkiye'den hediye yolladığı gömlekle de böyle poz verdi.
İLİŞKİYE İKİNCİ ŞANS
Oyuncu çift Özgü Kaya ile Burak Serdar, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koydu. Ayrılığa fazla dayanamayan ikili, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. İkili, sorulara "Çok mutluyuz" diyerek de barışı ilan etti. (Doğan SAVAŞ)