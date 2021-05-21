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    , Bebek'i salladı

    , tatiline ara verip ’a döndü. Ayağının tozuyla Bebek’e giden sosyetik güzel, taytı ve göbeğini açıkta bırakan bluzunun üzerine giydiği salaş jean gömleğiyle dikkat çekti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 21 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Bu tarz Yasemin Bebek'i salladı

    Yasemin Özilhan, tatiline ara verip İstanbul'a döndü. Ayağının tozuyla Bebek'e giden sosyetik güzel, taytı ve göbeğini açıkta bırakan bluzunun üzerine giydiği salaş jean gömleğiyle dikkat çekti. Tarzıyla bakışları üzerinde toplayan Yasemin Özilhan'a yakın dostu Kerem Bürsin'in aşkı Hande Erçel'le tanışıp tanışmadığı soruldu. Sosyetik güzel, bu konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Aydın HAMZA.

    ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ
    Atv'nin     reyting şampiyonu dizisi Kuruluş Osman, yine reytinglerin zirvesinde yer aldı. Dizi; Tüm Kişiler'de %10,44 izlenme oranı ve %26,11 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %10,68 izlenme oranı ve %25,03 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.

    EYVAH YAKALANDIK!
    Derya Şensoy,     önceki gün Cihangir'de akılları karıştırdı. Celal Can Algül isimli bir gençle görüntülenen Şensoy, gazetecileri fark edince hemen masadan kalktı. Doğan SAVAŞ.

        EN GÜZEL YARIM
        İlk single'ı 'Nimet'le YouTube'da 160 milyon dinlenen Didomido, yeni projesi 'Yarım'ı çıkardı. Didomido, yeni şarkının klibinde yüzünün yarısını gizledi.

        BU NE HAL KUZUM!
        Ara verdiği oyunculuğa geri dönen Zeynep Tokuş, yoga tutkusunu rol arkadaşı Boran Kuzum'a da aşıladı. İkili, 'Aşkın Kıyameti' isimli filmin çekimlerinin yapıldığı Fethiye'de böyle hareketler sergiledi.

        NESİLDEN NESİLE BATİK SEVDASI
        Küçükken         annesiyle batik yaptığını söyleyen Müge Boz, bu aşkını kızına aşılıyor. Sevimli kızı Vina ile tişörtlerini böyle boyayan güzel oyuncu, bir hayli duygulandığını söyledi.

            GÜZEL DOSTLUK
            Cansu Tosun ve Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün tatil öncesi bir araya geldi. Sıkı dostların Instagram'da paylaştıkları bu kareye takipçileri "Dostluğun güzel hali" yorumları yağdırdı.

            SON MODA SERENAY
            Son dönemde özel hayatıyla gündem olan Serenay Sarıkaya, Mavi Icon koleksiyonunun altıncı sezonu için bir kez daha objektif karşısına geçti. İkonik ve sportif görünümüyle dikkat çeken yeni koleksiyon, Serenay'ın kendine has enerjisiyle buluştu ve ortaya birbirinden göz alıcı kareler çıktı.
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            Haberler Saklambaç Yasemin Özilhan, Bebek'i salladı