Yasemin Özilhan, tatiline ara verip İstanbul'a döndü. Ayağının tozuyla Bebek'e giden sosyetik güzel, taytı ve göbeğini açıkta bırakan bluzunun üzerine giydiği salaş jean gömleğiyle dikkat çekti. Tarzıyla bakışları üzerinde toplayan Yasemin Özilhan'a yakın dostu Kerem Bürsin'in aşkı Hande Erçel'le tanışıp tanışmadığı soruldu. Sosyetik güzel, bu konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Aydın HAMZA.
ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ
Atv'nin reyting şampiyonu dizisi Kuruluş Osman, yine reytinglerin zirvesinde yer aldı. Dizi; Tüm Kişiler'de %10,44 izlenme oranı ve %26,11 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %10,68 izlenme oranı ve %25,03 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.
EYVAH YAKALANDIK!
Derya Şensoy, önceki gün Cihangir'de akılları karıştırdı. Celal Can Algül isimli bir gençle görüntülenen Şensoy, gazetecileri fark edince hemen masadan kalktı. Doğan SAVAŞ.