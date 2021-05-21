ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ

Atv'nin reyting şampiyonu dizisi Kuruluş Osman, yine reytinglerin zirvesinde yer aldı. Dizi; Tüm Kişiler'de %10,44 izlenme oranı ve %26,11 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %10,68 izlenme oranı ve %25,03 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.