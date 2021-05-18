Atv'de yayınlanacak 'Bozkır Arslanı Celaleddin' için nefesler tutuldu

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin' için nefesler tutuldu…
Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın mücadelesini konu alan dizinin hazırlıkları, iki yıl sürdü.
Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin kamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekip çalıştı. Dizinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya'dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı.