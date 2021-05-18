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    Atv'de yayınlanacak 'Bozkır Arslanı Celaleddin' için nefesler tutuldu

    atv’de başlayacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin, tıpkı Kuruluş Osman gibi dev prodüksiyonuyla tarih yazacak. Hazırlık aşaması iki yıl süren dizi, 21 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de atv ekranında olacak.

    Atv'den dev yapım

    Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin' için nefesler tutuldu…

    Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın mücadelesini konu alan dizinin hazırlıkları, iki yıl sürdü.

    Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin kamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekip çalıştı. Dizinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya'dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı.

        YÜZLERCE KİŞİ TER DÖKTÜ
        Özbek ve Türk oyuncular; dönem silahlarının kullanımı, binicilik, dönemin beden dilini kullanma gibi konularda altı ay eğitim aldı.

        300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Bozdağ Film Platosu'nda 13'üncü yüzyılın mekanlarını inşa etti. Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi.

        Sultan Aleaddin Sarayı ise toplam 10 bin metrekarelik bir alanda yapıldı. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu. Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir'deki Kapadokya vadilerinde çekildi.
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        Haberler Saklambaç Atv'de yayınlanacak 'Bozkır Arslanı Celaleddin' için nefesler tutuldu