Atv'de yayınlanacak 'Bozkır Arslanı Celaleddin' için nefesler tutuldu

Sultan Aleaddin Sarayı ise toplam 10 bin metrekarelik bir alanda yapıldı. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu. Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir'deki Kapadokya vadilerinde çekildi.